В России появится возможность оплатить лицом покупки в ресторанах и магазинах

В ближайшее время в России может появиться возможность оплачивать покупки в магазинах и точках общепита лицом. Об этом сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС), пишет ТАСС 24 сентября .



Для подключения к услуге необходимо сфотографировать свое лицо в приложении «Госуслуги: биометрия», а затем привязать биометрию к счету в приложении «СБПэй». Присоединиться к системе «оплаты лицом» можно уже сейчас.



В центре биометрических технологий рассказали, что возможность оплаты покупок и услуг лицом может быть возможна только на базе ЕБС. О том, в каких регионах будет работать сервис, не сообщается. Однако отмечается, что на сегодняшний день межбанковский биоэквайринг на базе ЕБС реализуется в казанском метро. Также технология FacePay в метро уже работает в Москве.

