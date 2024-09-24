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    В России появится возможность оплатить лицом покупки в ресторанах и магазинах

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    В ближайшее время в России может появиться возможность оплачивать покупки в магазинах и точках общепита лицом. Об этом сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС), пишет ТАСС 24 сентября.

    Для подключения к услуге необходимо сфотографировать свое лицо в приложении «Госуслуги: биометрия», а затем привязать биометрию к счету в приложении «СБПэй». Присоединиться к системе «оплаты лицом» можно уже сейчас.

    В центре биометрических технологий рассказали, что возможность оплаты покупок и услуг лицом может быть возможна только на базе ЕБС. О том, в каких регионах будет работать сервис, не сообщается. Однако отмечается, что на сегодняшний день межбанковский биоэквайринг на базе ЕБС реализуется в казанском метро. Также технология FacePay в метро уже работает в Москве.

    В Петербурге запуск пилотного проекта по оплате проезда в метро лицом планируется в октябре 2024 года. По его результатам начиная с 2025 года устройства для такой оплаты могут разместить на всех станциях.

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