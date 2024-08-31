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    Стало известно, когда в Петербурге внедрят оплату проезда лицом и карманом

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    Запуск пилотного проекта по оплате проезда в петербургском метро по биометрии планируется в октябре 2024 года. По его результатам, начиная с 2025 года устройства для такой оплаты разместят на всех станциях.

    По данным «Фонтанки», такие даты содержатся в рабочих материалах к заседанию Координационного совета по развитию транспортной системы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое состоится 1 сентября. В дальнейшем городские власти намерены масштабировать проект и на наземный транспорт.

    «Фонтанка» рассказывала об этом проекте, в Москве технология FacePay в метро уже работает.. Соглашения с несколькими банками Смольный подписал.
    на минувшем ПМЭФ. При этом городская администрация рассматривает это скорее как инструмент для дополнительной верификации льготных билетов, а не для массовой оплаты разовых поездок.

    Кроме того, в сентябре «Пассажиравтотранс» должен в пилотном режиме апробировать технологию Open Loop. Это автоматическое списание средств за проезд по геолокации, так называемая «оплата карманом». Она рекомендована для использования, с СИЦ Минтранса уже заключен сублицензионный договор на использование технологии. Полноценное внедрение запланировано на 2025 — 2026 год. Подробнее об этом — читайте на «Фонтанке».

    С 1 сентября в тестовом режиме 10 тысячам самых активных пользователей предоставят возможность скачать мобильное приложение «Подорожник», чтобы поучаствовать в его тестировании.

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