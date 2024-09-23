В Петербурге ребенок перенес клиническую смерть после укола антибиотика

В Петербурге ребенок попал в больницу после уколов, сделанных дома. Подробности стали известны «Фонтанке» 23 сентября.



Несколько недель девочка, которой чуть больше года, болела ОРВИ. Участковый врач назначил ей лекарство с антибиотиком. Предположительно, мама малышки колола ей другой препарат. Вечером 21 сентября у ребенка начались судороги. На место вызвали скорую помощь. По информации «Фонтанки», у ребенка произошел анафилактический шок и, как следствие, клиническая смерть.

Сейчас годовалый ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.