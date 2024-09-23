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Происшествия В центре Москвы крупный пожар: полыхает здание конца 19-го века

В центре Москвы крупный пожар: полыхает здание конца 19-го века

5 комментариев

В центре Москвы, по адресу: Черкасский, 8/6, строение 1, днем 23 сентября начался крупный пожар. Об этом сообщают ТАСС и MSK1.RU.

По предварительной информации, огонь охватил реконструируемое здание конца 19-го века. MSK1.RU пишет, что речь может идти о здании министерства финансов в Китай-городе. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.

Департамент транспорта столицы сообщил, что движение в Большом Черкасском переулке временно перекрыто из-за пожара.

По данным МЧС, на месте работают порядка 55 специалистов и 16 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Информация о причинах и обстоятельствах пожара уточняется.

Здание, где произошел пожар и где ранее располагалась гостиница «Старо-Ивановская», было построено по проекту Н. В. Никитина в 1874 году. В нем пять этажей, и усилия пожарных сосредоточились на тушении кровли и защите примыкающих строений.

В 17:16 МЧС отчиталось о полной ликвидации пожара.

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Комментарии
5
Заливщик голосовых планок
34 минуты
Деньги там под половицей лежат!(С)
282222362
33 минуты
Как обычно, нарушение техники пожарной безопасности при проведении строительных работ. Болгаркой резали в окружении легковоспламеняющихся материалов, сварочные работы проводили или газовую трубу зацепили, или окурок бросили не туда. Вариантов много, источник один.
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