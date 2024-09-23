В центре Москвы крупный пожар: полыхает здание конца 19-го века

В центре Москвы, по адресу: Черкасский, 8/6, строение 1, днем 23 сентября начался крупный пожар. Об этом сообщают ТАСС и MSK1.RU.

По предварительной информации, огонь охватил реконструируемое здание конца 19-го века. MSK1.RU пишет, что речь может идти о здании министерства финансов в Китай-городе. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.

Департамент транспорта столицы сообщил, что движение в Большом Черкасском переулке временно перекрыто из-за пожара.



Источник: MSK1.RU

По данным МЧС, на месте работают порядка 55 специалистов и 16 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Источник: МЧС Москвы







Информация о причинах и обстоятельствах пожара уточняется.



Здание, где произошел пожар и где ранее располагалась гостиница «Старо-Ивановская», было построено по проекту Н. В. Никитина в 1874 году. В нем пять этажей, и усилия пожарных сосредоточились на тушении кровли и защите примыкающих строений.



В 17:16 МЧС отчиталось о полной ликвидации пожара.