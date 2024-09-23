До старта премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» осталось всего два дня

В среду, 25 сентября, стартует шестой сезон ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». А это значит, что читатели снова смогут выразить благодарность наиболее достойным компаниям, организациям и учреждениям, выдвинув их в качестве кандидатов на победу.
Первый этап — номинирование. Предлагать компании можно в 8 номинациях — по одной на каждую, предварительно авторизовавшись. Важное напоминание: чем чаще предлагают кандидата, тем выше его шансы попасть в финал. Напоминаем, что в этом году выдвигать номинантов можно по следующим номинациям:
- ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА
- ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА
- СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
- УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА
- ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА
- МАГАЗИН ГОДА
- РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА
- СДЕЛАНО В СПб И ЛО
После окончания первого этапа для каждой номинации будет составлен шорт-лист из 10 самых упоминаемых участников, еще в двух номинациях ТОП-10 лучших назовут эксперты и редакция «Фонтанки.ру». За них можно будет проголосовать на финальном этапе премии. Именно это голосование и определит лучшие компании и организации в каждой номинации.
Имена победителей мы назовем на торжественной церемонии в декабре.
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