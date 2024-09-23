    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, южн

    765мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.58eur103.38

    До старта премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» осталось всего два дня

    320
    обсудить
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В среду, 25 сентября, стартует шестой сезон ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». А это значит, что читатели снова смогут выразить благодарность наиболее достойным компаниям, организациям и учреждениям, выдвинув их в качестве кандидатов на победу.

    Первый этап — номинирование. Предлагать компании можно в 8 номинациях — по одной на каждую, предварительно авторизовавшись. Важное напоминание: чем чаще предлагают кандидата, тем выше его шансы попасть в финал. Напоминаем, что в этом году выдвигать номинантов можно по следующим номинациям:

    • ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА
    • ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА
    • СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
    • УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА
    • ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА
    • МАГАЗИН ГОДА
    • РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА
    • СДЕЛАНО В СПб И ЛО

    После окончания первого этапа для каждой номинации будет составлен шорт-лист из 10 самых упоминаемых участников, еще в двух номинациях ТОП-10 лучших назовут эксперты и редакция «Фонтанки.ру». За них можно будет проголосовать на финальном этапе премии. Именно это голосование и определит лучшие компании и организации в каждой номинации.

    Имена победителей мы назовем на торжественной церемонии в декабре.

    Следите за обновлениями на сайте премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» и за новостями на сайте «Фонтанка.ру».

    Фото: «Фонтанка.ру»

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close