Циклоны с Атлантики пробивают дорогу в Петербург и скоро поменяют погоду









Погода в Петербурге становится всё более интересной. Завтра она заметно поменяется. С одной стороны, она станет более дождливой, то есть осенней, с другой, снова будет аномально тепло, так что ждём новый рекорд. Об этом рассказывает 23 сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



Пока антициклон упорно стоит над центральными районами европейской части России и не пускает к нам осадки, из-за него днем холодно, а по ночам вообще заморозки. Но циклоны с Атлантики постепенно пробивают себе дорогу и меняют ситуацию. Они принесут ветры, дожди, но и новую порцию тепла.



«С понижением атмосферного давления начнет усиливаться ветер уже южных направлений, в наш регион снова станет поступать тёплый воздух, но дожди пока еще пройдут только местами», — отмечает Колесов.



К середине недели осадков станет больше, а воздух продолжит нагреваться. В районе 25 сентября в Петербурге может быть так тепло, что температура приблизится к максимуму для этого дня. Пока рекордным остаётся показатель 1925 года. Сейчас все условия для нового экстремума сохраняются: в тёплом секторе циклона воздух может прогреться до 22 градусов.



«И с таким теплом сентябрь, который и сейчас почти на два градуса теплее прошлого самого экстремального сентября, уже не отдаст свои позиции и станет самым тёплым за весь ряд наблюдений», — пишет синоптик.



Во второй половине недели должны прийти более серьёзные циклоны, и осадки ожидаются повсеместно.



«Надеемся на то, что дождь всё хорошо смочит, да и пожарная опасность в лесах области начнет понижаться», — резюмирует Колесов.



Он также напоминает, что ровно 100 лет назад, 23 сентября 1924 года, в Петербурге произошло второе по высоте катастрофическое наводнение. Глубокие циклоны и штормовые ветры пригнали с Балтики воду, которая и затопила город. В итоге вода в Неве поднялась до отметки 380 см.



Подробный прогноз погоды в Петербурге на эту неделю читайте на «Фонтанке».

