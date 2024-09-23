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Город Природа решила порадовать. Подробный прогноз погоды в Петербурге на неделю

Природа решила порадовать. Подробный прогноз погоды в Петербурге на неделю

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4 комментария

Похолодание, которое началось в Петербурге в конце прошлой недели, будет непродолжительным. Природа решила снова порадовать людей теплом. Большая часть новой недели будет преимущественно сухой, с температурой на 6–7 градусов выше климатической нормы. И только в конце периода североатлантический циклон принесёт к берегам Невы облака, осенние дожди и новую волну холода, сообщает «Фонтанке» 23 сентября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня в городе, как уже писала «Фонтанка», облачно с прояснениями, без осадков. Днём +14…+16 градусов. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10 градусов, днём +18…+20. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В среду облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +11…+13, днём +21…+23 градуса. Ветер южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +13…+15 градусов, днём +18…+20. Ветер южный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу облачно, временами дожди. Ночью +13…+15 градусов, днём +16…+18. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, по предварительному прогнозу, пройдут дожди, похолодание продолжится. Днём термометры покажут +14…+16 градусов.

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Комментарии
4
NSE
3 часа
Сегодня вообще дубак, печку пришлось включить на работе.
266065285
2 часа
Ну и хорошо, что к выходным снова нормализуется погода. А жару пересидим за работой.
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