Не теплее 16 градусов. Какую погоду обещает нам антициклон

Куртки нужны, а зонтики — пока нет. В Петербурге прохладно, но солнечно.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 сентября в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый. Воздух днём прогреется до 14–16 градусов.
Сегодня регион окажется под влиянием северо-западной периферии медленно уходящего антициклона. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Следующие два дня будут более тёплыми, столбики термометра могут подняться выше 20 градусов. В среду вероятен кратковременный дождь.
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