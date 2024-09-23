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Город Не теплее 16 градусов. Какую погоду обещает нам антициклон

Не теплее 16 градусов. Какую погоду обещает нам антициклон

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2 комментария

Куртки нужны, а зонтики — пока нет. В Петербурге прохладно, но солнечно.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 сентября в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый. Воздух днём прогреется до 14–16 градусов.

Сегодня регион окажется под влиянием северо-западной периферии медленно уходящего антициклона. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Следующие два дня будут более тёплыми, столбики термометра могут подняться выше 20 градусов. В среду вероятен кратковременный дождь.

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Комментарии
2
282493173
1 час
Хорошечно. Наконец то осень пришла
triton1977
1 час
Сейчас у нас (Приморский) температура ровно в два раза меньше максимального дневного прогноза - всего +8))
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