Не теплее 16 градусов. Какую погоду обещает нам антициклон

Куртки нужны, а зонтики — пока нет. В Петербурге прохладно, но солнечно.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 сентября в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый. Воздух днём прогреется до 14–16 градусов.

Сегодня регион окажется под влиянием северо-западной периферии медленно уходящего антициклона. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

