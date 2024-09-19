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«Петербургский завтрак: традиции и бизнес»

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18 сентября в отеле Indigo — Чайковского состоялось деловое мероприятие «Петербургский завтрак: традиции и бизнес», организованное Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» и порталом «Фонтанка.ру».

Мероприятие собрало очень представительную аудиторию и объединило за одним большим столом представителей власти и бизнеса. В частности, участие в дискуссии приняли Евгений Панкевич, первый заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Сергей Марков, первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Ольга Цень, заместитель руководителя Управления ФНС России по Санкт-Петербургу, Сергей Азаренков, генеральный директор СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», Евгений Чайковский, председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области и др. На встречу с ними пришли владельцы и топ-менеджеры сетевых и авторских ресторанных брендов и руководители петербургских отелей: «Цех 85», «Гарсон», «Забыли сахар», «Слой», Indigo, SO, «ПхалиХинкали», «Хачо и Пури», ресторанного объединения «Комитет», Charlie, «Метрополь», Ognivo, Balagan, «Гельвеция» и др.

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Дискуссия была организована в рамках II гастрономического фестиваля «Петербургский завтрак», участие в котором принимают 130 ресторанов и кафе города и области. В течение трех недель заведения общепита представляют специальные меню, блюда которого связаны с Северной столицей и известными ее жителями, в первую очередь, Александром Сергеевичем Пушкиным, 225-летие которого отмечается в этом году.

Во время горячей дискуссии участники мероприятия совместно искали формулу успешного Петербургского завтрака, привлекающего, как горожан, так и гостей Северной столицы.

«Петербургский завтрак — важная культурно-туристическая традиция. То, что в любой сезон привлекает туристов в Санкт-Петербург, заставляет их дольше оставаться в нашем городе и вновь сюда возвращаться. Гастрономический туризм действительно развивается очень быстро, гастрономическая карта города становится все более интересной и насыщенной, на ней появляется все больше ярких и вкусных проектов, которые создают сильные креативные команды. Конечно, проекты в области гастрономического туризма, нужно поддерживать и развивать общими усилиями. И за последние 10 лет мы проделали очень большой путь. Петербургская кухня и Петербургский завтрак — уже сегодня эти два понятия знают не только в нашей стране, но, я уверен, и в мире», — отметил Евгений Панкевич, первый заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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