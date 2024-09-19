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    В Красноярском крае введут режим ЧС из-за сильных дождей

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    С 20 сентября в Красноярском крае вводят режим чрезвычайной ситуации, сообщает первый вице-губернатор региона Сергей Пономаренко. В августе местами в Красноярском крае выпало аномальное количество осадков. Мера связана с тем, что из-за сильных дождей и переувлажнения почвы пострадал урожай.

    «Предварительный объем пострадавших посевов составляет более 17 тыс. га, расчетный размер ущерба более 280 млн рублей», — отметил Сергей Пономаренко.

    По словам первого вице-губернатора региона, введение режима ЧС позволит оперативно решать возникшую проблему и ее последствия. Аграрии, у которых пострадал урожай, смогут получить страховые выплаты и добиться отмены штрафных санкций по субсидиям.

    Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что из-за сильных дождей и переувлажнения почвы режим ЧС ввели в Омской и Томской областях.

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