В Омской области ввели ЧС из-за сильных дождей. Начать сбор урожая невозможно

В Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей, которые мешают начать сбор урожая, сообщает 29 августа глава региона Виталий Хоценко. Сроки уборочной кампании решили передвинуть.
«Это позволит аграриям, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации, заявиться на получение страховой выплаты», - заявил Виталий Хоценко.
По словам главы региона, в текущем году в регионе от ЧС природного характера застраховано 946 гектаров посевных площадей.
Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа добавил, что проблема заключается в переувлажнении почвы. Некоторые поля стоят в воде.