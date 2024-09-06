В Томской области возникла угроза гибели урожая. Власти ввели режим ЧС

В Томской области ввели режим ЧС регионального характера из-за угрозы гибели посевов и урожая, сообщает в телеграм-канале 6 сентября губернатор региона Владимир Мазур.

По его словам, под Томском уже погибли посевы на площади около 3 тысяч гектаров. В нескольких районах области урожай находится под особой угрозой.

Ранее на некоторых территориях области объявили локальные режимы ЧС. Это даст возможность застрахованным хозяйствам получить компенсацию за ущерб.

Владимир Мазур поручил главам муниципалитетов создать оперштабы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Они должны сделать все возможное для того, чтобы уборочная кампания была завершена.