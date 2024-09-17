Бывшего замдиректора петербургского центра реабилитации инвалидов осудили на 9 лет за получение взятки

Красногвардейский районный суд вынес приговор бывшему замдиректору научного центра реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта Павлу Сороковому, сообщает 17 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Его признали виновным в получении взятки.



Суд установил, что Павел Сороковой от лица центра заключил контракт с подрядчиком «Руспроектстрой»: организация должна была создать проектно-сметную документацию по капремонту помещений лаборатории экспертизы и испытаний ортопедических протезов.



Однако затем Сороковой начал угрожать подрядчику расторжением контракта. Он также говорил о том, что обратится в УФАС для того, чтобы организацию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков.



Чтобы решить ситуацию, Сороковой потребовал от директора «Руспроектстроя» взятку в размере 1,5 млн рублей. Сперва он получил 500 тыс. рублей, а затем еще 250 тыс. рублей, однако передача денег уже проходила под контролем силовиков. Вину в преступлении Сороковой не признал.



В итоге суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 7,5 млн рублей.

