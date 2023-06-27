Суд заключил под стражу замдиректора реабилитации инвалидов в Петербурге за требование взятки

Замдиректора научного центра реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта Павла Сорокового заключили под стражу за попытку получить взятку. Об этом 27 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



Сороковой просил о домашнем аресте, но, несмотря на сотрудничество со следствием, Красногвардейский районный суд отправил подозреваемого под стражу до 19 августа 2023 года.

Сорокового подозревают в преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ, — получение взятки должностным лицом. По данным следствия, Сороковой угрожал подрядчику — «Руспроектстрою» — расторгнуть госконтракт на сумму 3,6 млн рублей. Подрядчик должен был разработать проектно-сметную документацию по капремонту помещений лаборатории экспертизы и испытаний ортопедических протезов. Также, по версии следствия, Сороковой грозил внести «Руспроектстрой» в перечень недобросовестных поставщиков.