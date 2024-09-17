Росрыболовство: на российских прилавках станет заметно меньше красной икры

Россия не планирует вводить ограничения на экспорт лососевых и красной икры, несмотря на низкий показатель вылова в текущем году. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает РИА Новости во вторник, 17 сентября.



«С учетом того, что, когда мы ее (меру) предлагали, ее не поддержали, поэтому пока не планируем», - сказал он в рамках Международного рыбопромышленного форума.



С его слов, цены на продукт определит рынок, а вот предложений в этом году будет гораздо меньше, чем в прошлом.



По предварительным данным Росрыболовства, на 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил более 215 тыс. тонн. Как ранее прогнозировал глава агентства, вылов ожидается на уровне 250-260 тыс. тонн. В 2023 году вылов лососей в РФ достиг 609 тыс. тонн.



Напомним, только за новогодние каникулы россияне съели около четырех тысяч тонн лососевой икры. Деликатес активно брали из-за роста предложения и, соответственно, более доступной цены, указывали в Росрыболовстве.

