Стало известно, сколько красной икры съели россияне на новогодних праздниках

За новогодние каникулы россияне приобрели к праздничному столу около 4 тысяч тонн лососевой икры, сообщила 11 января пресс-служба Росрыболовства. Это около 17% от всего вылова за 2023 год.
По данным Росрыболовства, деликатес стали брать чаще из-за роста предложения и, соответственно, более доступной цены. В прошлом году на Дальнем Востоке была одна из самых удачных лососевых путин: рыбаки добыли 609 тысяч тонн — это второй показатель по объему вылова за всю историю наблюдений. При этом за 11 месяцев прошлого года было произведено 23,2 тысячи тонн красной икры.
Почти вся икра ушла на стол россиянам: экспорт за прошлый год составил 347 тонн, импорт — 46 тонн.
В новом 2024 году перед Росрыболовством стоит задача переоформить рыболовные участки для осуществления добычи лососевых, заявил ранее глава федерального агентства Илья Шестаков. В ином случае на промысловых участках таких преимуществ, которые были раньше, в стратегии на 2024 год предусматриваться не будет.