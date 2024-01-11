Стало известно, сколько красной икры съели россияне на новогодних праздниках

За новогодние каникулы россияне приобрели к праздничному столу около 4 тысяч тонн лососевой икры, сообщила 11 января пресс-служба Росрыболовства. Это около 17% от всего вылова за 2023 год.



По данным Росрыболовства, деликатес стали брать чаще из-за роста предложения и, соответственно, более доступной цены. В прошлом году на Дальнем Востоке была одна из самых удачных лососевых путин: рыбаки добыли 609 тысяч тонн — это второй показатель по объему вылова за всю историю наблюдений. При этом за 11 месяцев прошлого года было произведено 23,2 тысячи тонн красной икры.