    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, Сильный снег

    Ощущается как -12

    4 м/с, сев

    759мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd89.39eur97.87

    Стало известно, сколько красной икры съели россияне на новогодних праздниках

    595
    15 комментариев

    За новогодние каникулы россияне приобрели к праздничному столу около 4 тысяч тонн лососевой икры, сообщила 11 января пресс-служба Росрыболовства. Это около 17% от всего вылова за 2023 год.

    По данным Росрыболовства, деликатес стали брать чаще из-за роста предложения и, соответственно, более доступной цены. В прошлом году на Дальнем Востоке была одна из самых удачных лососевых путин: рыбаки добыли 609 тысяч тонн — это второй показатель по объему вылова за всю историю наблюдений. При этом за 11 месяцев прошлого года было произведено 23,2 тысячи тонн красной икры.

    Почти вся икра ушла на стол россиянам: экспорт за прошлый год составил 347 тонн, импорт — 46 тонн.

    В новом 2024 году перед Росрыболовством стоит задача переоформить рыболовные участки для осуществления добычи лососевых, заявил ранее глава федерального агентства Илья Шестаков. В ином случае на промысловых участках таких преимуществ, которые были раньше, в стратегии на 2024 год предусматриваться не будет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ИкраИкра лососеваяЛососьНовый год
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    Гость11 Янв 2024 в 17:50
    рыбок жалко...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close