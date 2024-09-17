«Этот мяч из не берущихся». Главный синоптик Петербурга рассказал о погодном капризе

Понедельник, 16 сентября, оказался в Петербурге довольно прохладным, хотя совсем близко, в соседней Гатчине, было почти жарко. Любопытные аспекты вчерашней и сегодняшней погоды раскрывает в своем канале сегодня главный синоптик города Александр Колесов.



«Вчерашний день в Санкт-Петербурге можно занести нам в пассив. Но, как говорится, этот мяч из не берущихся», — пишет Колесов.



Прогноз синоптиков не оправдался. До обеда они были уверены, что облака уйдут на север, и солнце прогреет очень тёплую воздушную массу до температуры выше 20 градусов. Но сложилось по-другому. «Очень трудно спрогнозировать медленно смещающуюся облачность, которая и определяет всё», — поясняет Колесов.



В итоге вчерашний максимум в Петербурге составил 19 градусов, хотя немного южнее, например в Гатчине, были обещанные плюс 25. А во Пскове и в Новгороде вообще зафиксированы температурные рекорды.



Сегодня синоптическая ситуация складывается по-другому. Солнца с утра много, но во второй половине дня с запада подойдёт облачность.



«Надеюсь, что до этого времени воздух в Санкт-Петербурге успеет прогреться и рекорд температуры в +23,3 градуса сегодня не устоит», — пишет Колесов.



В следующие дни температура начнёт понижаться. В будни ожидается относительно теплая и сухая погода с температурой до 20 градусов, и только к выходным станет прохладнее, однако всё еще сухо.

