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    По делу о гибели людей от капельниц в Красноярске задержаны девять человек

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    Три человека скончались, по данным следствия, от некачественных и незаконных медицинских услуг в Красноярском крае. В отношении девятерых участников организованной группы, оказывавших эти услуги, в Красноярске возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщает 17 сентября региональное ГСУ СК.

    ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

    Предварительно установлено, что фигуранты зарабатывали, оказывая услуги на дому пациентам, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости, — избавляли их от абстинентного синдрома, то есть ломки. Им с помощью капельниц вводили лекарственные препараты, сильнодействующие и психотропные вещества. При этом диагностика не проводилась, правила оказания медицинской помощи не соблюдались. Процедуру проводили в том числе при неотложных состояниях, из-за чего три человека умерли.

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    «Преступная деятельность членов организованной группы выявлена в результате слаженной работы сотрудников СК России и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Красноярскому краю», — отмечается в сообщении.

    Фигуранты задержаны, в их домах проведены обыски, изъяты медицинские препараты и документация. Устанавливаются другие участники группы и пациенты, пострадавшие от их рук.

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    КрасноярскМедицинские услуги
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