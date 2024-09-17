По делу о гибели людей от капельниц в Красноярске задержаны девять человек

Три человека скончались, по данным следствия, от некачественных и незаконных медицинских услуг в Красноярском крае. В отношении девятерых участников организованной группы, оказывавших эти услуги, в Красноярске возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщает 17 сентября региональное ГСУ СК.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Предварительно установлено, что фигуранты зарабатывали, оказывая услуги на дому пациентам, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости, — избавляли их от абстинентного синдрома, то есть ломки. Им с помощью капельниц вводили лекарственные препараты, сильнодействующие и психотропные вещества. При этом диагностика не проводилась, правила оказания медицинской помощи не соблюдались. Процедуру проводили в том числе при неотложных состояниях, из-за чего три человека умерли.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Преступная деятельность членов организованной группы выявлена в результате слаженной работы сотрудников СК России и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Красноярскому краю», — отмечается в сообщении.



Фигуранты задержаны, в их домах проведены обыски, изъяты медицинские препараты и документация. Устанавливаются другие участники группы и пациенты, пострадавшие от их рук.

