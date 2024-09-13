В сентябре в Петербурге проходит II гастрономический фестиваль и конкурс «Петербургский завтрак». Это крупнейший петербургский ресторанный фестиваль: в нем принимает участие 130 заведений общепита города и области, подготовивших специальные меню с блюдами, которые максимально отражают идею завтрака по-петербургски. При этом рестораны-участники фестиваля отмечены логотипом «Петербургский завтрак». По окончании фестиваля 26 сентября в кулинарном пространстве EventyOn состоится конкурс «Петербургский завтрак», участники которого — ведущие шеф-повара Петербурга представят на суд жюри по два блюда:

Деловое мероприятие «Петербургский завтрак: традиции и бизнес» станет важной составной частью фестиваля. Важно напомнить, что Петербург официально признан кулинарной столицей России, а в 2021 году Северная столица присоединилась к программе «Сеть креативных городов ЮНЕСКО», став первым российским городом-участником Сети в номинации «Гастрономия».

Феномен Петербургского завтрака зародился вместе с основанием города, который изначально строился как мультикультурный мегаполис. Традиции завтраков вне дома в Петербурге сформировались еще во второй половине XIX века, возрождение же этой культуры пришлось на последнее десятилетие.

Завтраки являются составляющей индивидуального портрета города. Именно по завтракам гости Петербурга зачастую формируют первое впечатление о городе. И важно, чтобы это впечатление было ярким и запоминающимся. Кроме того, при правильном подходе завтраки являются важной частью бизнеса: некоторые заведения общепита зарабатывают в утренние часы до 30 % выручки.

Участие в деловом мероприятии примут Нана Гвичия, врио председателя комитета по развитию туризма Петербурга, Сергей Марков, первый заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Сергей Азаренков, генеральный директор СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», Леонид Гарбар, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, Виктор Шабалин, директор Санкт-Петербургской Ассоциации Кулинаров и амбассадор Санкт-Петербурга и др. В рамках мероприятия ведущие рестораторы и шеф-повара города не только обсудят традиции петербургского завтрака, но и поделятся формулой правильного утреннего меню, привлекающего как петербуржцев, так и гостей города. Кроме того, участники рынка расскажут об опыте организации успешного завтрака, трендах утреннего предложения и роли гастрономических событий в продвижении культуры завтраков.

