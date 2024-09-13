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Бизнес Финансы Мультимедийная статья фонтанка pro Т-Банк и Росбанк станут единым банком: чего ожидать клиентам

Т-Банк и Росбанк станут единым банком: чего ожидать клиентам

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Росбанк в I квартале 2025 года присоединится к Т-Банку и станет его филиалом. Обе кредитно-финансовые организации входят в список системно значимых в России. После интеграции Т-Банк вдвое нарастит капитал, войдет в топ-5 по объему средств населения и топ-4 по размеру кредитного портфеля физлицам. Рассказываем, что об этом известно и чего ждать клиентам обоих банков.

Слияние точно произойдет?

У Росбанка и Т-Банка один и тот же крупный акционер — это «ТКС Холдинг», его акции торгуются на Мосбирже, компания владеет 100% Т-Банка и 99,4% Росбанка. Интегрировать Росбанк в качестве филиала Т-Банка предложил менеджмент банков. Вопрос вынесен на заседание советов директоров Т-Банка и Росбанка и будет рассмотрен сегодня, 13 сентября. Затем решение по этому вопросу примут акционеры.

Что даст эта сделка?

Т-Банк в результате сделки по интеграции Росбанка удваивает капитал (он составит более 500 млрд рублей) и повышает эффективность единой структуры: одна лицензия, общие ИТ-платформенные решения, отсутствие дублирующих функций. Он займет 5-е место по объему средств населения (2,7 трлн рублей), 4-е место по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн рублей).

Дальнейшее развитие на единой лицензии Т-Банка (у банков абсолютно идентичные универсальные лицензии, оба являются системно значимыми кредитными организациями по решению ЦБ) уже в 2024 году позволит сэкономить до 20 млрд рублей вложений в ИТ-инфраструктуру, сообщили в компании.

При этом исторически более ориентированный на работу с физлицами Т-Банк в рамках сделки объединит экспертизу Росбанка в области работы с прайвет-клиентами, средним и крупным бизнесом (для них будут сохранены бренды L’Hermitage и Росбанк), работу с автодилерами в области автокредитования. После интеграции Т-Банк планирует расширить продуктовое предложение, объединив компетенции двух банков.

Как это отразится на клиентах и партнерах Росбанка

Все обязательства и требования по заключенным ранее договорам Росбанка с клиентами и партнерами сохраняют силу. Бренды L’Hermitage в сегменте работы с прайвет-клиентами и Росбанк для работы с крупными и средними корпоративными клиентами будут сохранены и продолжат развитие в рамках объединенной структуры. Средства клиентов на счетах также остаются под защитой и застрахованы, переход банков на одну лицензию на это никак не повлияет: по сути, у Росбанка и Т-Банка лицензии абсолютно одинаковые, и объединение под одной лицензией — это юридическая формальность в рамках сделки.

Одновременно клиенты Росбанка получат доступ к технологическим платформам Т-Банка, хотя менеджмент отметил, что для ключевых корпоративных и зарплатных клиентов, а также прайвет-сегмента сохранится в том числе формат сопровождения в рамках офисов индивидуального обслуживания.

Как это отразится на клиентах Т-банка

Для них ничего не меняется. Т-Банк интегрирует в свою систему комплиментарные бизнесы Росбанка, при этом планируется увеличить число банкоматов до 10 тысяч к концу 2024 года.

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