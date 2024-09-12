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    «В целях предотвращения фактов компрометации». Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp* по работе

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    Все руководители петербургских органов исполнительной власти получили указание запретить использование иностранных мессенджеров для обмена служебной информацией. В списке -WhatsApp* и Telegram.

    По данным «Фонтанки», письмо с соответствующей просьбой комитета по информатизации и связи датировано 4 сентября. Однако до подведомственных учреждений аналогичные сообщения — уже в форме строгого запрета — стали доходить позже, и уже со ссылкой на распоряжения курирующих их комитетов.

    Как говорится в письме главы КиС Юлии Смирновой, запрет вводят «в целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам».

    По данным «Фонтанки», в качестве альтернативного средства коммуникации предлагается использовать отечественный мессенджер eXpress, это платформа корпоративных коммуникаций. как говорится на ее сайте, это «единственный на сегодняшний момент сертифицированный ФСТЭК РФ корпоративный Super App с инсталляциями в крупных компаниях на десятки и сотни тысяч пользователей».

    Разработку ведет «Анлимитед Продакшен» — московская компания Андрея Врацкого с оборотом более миллиарда за 2023 год. Она неоднократно получала контракты н передачу лицензий для использования своего ПО в государственные компании и учреждения.

    Напомним, в конце августа в Париже был задержан основатель Telegram Павел Дуров. С тех пор он по условиям судебного контроля не может покидать Францию. Прокурор Парижа Лор Беко заявила, что расследование было начато в связи с отсутствием реакции Telegram на запросы следствия по фактам виртуальной преступности и что сейчас он сотрудничает с судебными органами.

    Ранее Павел Дуров рассказал, что для повышения безопасности в Telegram появятся новые функции, а устаревшие, представляющие угрозу, будут удалены. При этом мессенджер не поменял политику модерации приватных чатов.

    *Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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