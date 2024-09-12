«В целях предотвращения фактов компрометации». Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp* по работе

Все руководители петербургских органов исполнительной власти получили указание запретить использование иностранных мессенджеров для обмена служебной информацией. В списке -WhatsApp* и Telegram.



По данным «Фонтанки», письмо с соответствующей просьбой комитета по информатизации и связи датировано 4 сентября. Однако до подведомственных учреждений аналогичные сообщения — уже в форме строгого запрета — стали доходить позже, и уже со ссылкой на распоряжения курирующих их комитетов.



Как говорится в письме главы КиС Юлии Смирновой, запрет вводят «в целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам».



По данным «Фонтанки», в качестве альтернативного средства коммуникации предлагается использовать отечественный мессенджер eXpress, это платформа корпоративных коммуникаций. как говорится на ее сайте, это «единственный на сегодняшний момент сертифицированный ФСТЭК РФ корпоративный Super App с инсталляциями в крупных компаниях на десятки и сотни тысяч пользователей».

Разработку ведет «Анлимитед Продакшен» — московская компания Андрея Врацкого с оборотом более миллиарда за 2023 год. Она неоднократно получала контракты н передачу лицензий для использования своего ПО в государственные компании и учреждения.



Напомним, в конце августа в Париже был задержан основатель Telegram Павел Дуров. С тех пор он по условиям судебного контроля не может покидать Францию. Прокурор Парижа Лор Беко заявила, что расследование было начато в связи с отсутствием реакции Telegram на запросы следствия по фактам виртуальной преступности и что сейчас он сотрудничает с судебными органами.