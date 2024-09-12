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Происшествия Обугленные стены, много мусора, обвалившаяся крыша. Посмотрите, как изнутри выглядит сгоревший Sport Palace

Обугленные стены, много мусора, обвалившаяся крыша. Посмотрите, как изнутри выглядит сгоревший Sport Palace

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4 комментария

Вечером 10 сентября на Крестовском острове сгорел заброшенный комплекс Sport Palace. Спустя два дня после пожара, 12 сентября, корреспондент «Фонтанки» отправился в бывший элитный спортивный центр, чтобы посмотреть, как выглядит здание после возгорания.

По кадрам видно, что Sport Palace сгорел не полностью. В некоторых местах фасад здания выглядит нетронутым огнем, будто пожара вовсе не было. И о том, что здание не эксплуатируется, говорит лишь растительность, которая проросла по всей наружной части комплекса. Несмотря на это, другая сторона здания выглядит почти полностью разрушенной пожаром: на полу пепел, стены обуглены, остекления крыши нет. Сажей покрылись все уцелевшие в огне предметы.

Почти неповрежденной пожаром оказалась зона с бассейном спортцентра. Все разрушения там — дело времени и рук человека. На стенах — граффити, на полу — мусор. Все остальное выглядит так же, как в годы работы Sport Palace.

Корреспондент «Фонтанки» приезжал на место на следующий день после пожара, утром 11 сентября. Тогда журналист застал фотографирующих здание «финансового» вице-губернатора Алексея Корабельникова и председателя комитета по контролю за имуществом Романа Голованова.

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О пожаре стало известно в 18:47 10 сентября. Черные клубы дыма поднялись почти над всей западной частью Крестовского острова и были видны с самой высокой веб-камеры Петербурга на здании Лахта Центра. Возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС. К устранению пожара привлекли 10 единиц техники и 45 сотрудников МЧС.

В пожаре никто не пострадал. Однако причинами и обстоятельствами возгорания заинтересовалась прокуратура. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога.

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Комментарии
4
инкогнитто
12 сентября 2024, 12:51
сколько можно мусолить? ну сгорел и сгорел! интересует как разобрали дтп, где Мерседес открыл дверь и велосипед попал под колеса вольво
Zdobsi
12 сентября 2024, 12:54
На что и зачем смотреть? Сносить надо. Это временное сооружение. Денег кучу принесло предприимчивым владельцам.
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