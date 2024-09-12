Обугленные стены, много мусора, обвалившаяся крыша. Посмотрите, как изнутри выглядит сгоревший Sport Palace

Вечером 10 сентября на Крестовском острове сгорел заброшенный комплекс Sport Palace. Спустя два дня после пожара, 12 сентября, корреспондент «Фонтанки» отправился в бывший элитный спортивный центр, чтобы посмотреть, как выглядит здание после возгорания.



По кадрам видно, что Sport Palace сгорел не полностью. В некоторых местах фасад здания выглядит нетронутым огнем, будто пожара вовсе не было. И о том, что здание не эксплуатируется, говорит лишь растительность, которая проросла по всей наружной части комплекса. Несмотря на это, другая сторона здания выглядит почти полностью разрушенной пожаром: на полу пепел, стены обуглены, остекления крыши нет. Сажей покрылись все уцелевшие в огне предметы.



Источник: «Фонтанка.ру»

Почти неповрежденной пожаром оказалась зона с бассейном спортцентра. Все разрушения там — дело времени и рук человека. На стенах — граффити, на полу — мусор. Все остальное выглядит так же, как в годы работы Sport Palace.



Корреспондент «Фонтанки» приезжал на место на следующий день после пожара, утром 11 сентября. Тогда журналист застал фотографирующих здание «финансового» вице-губернатора Алексея Корабельникова и председателя комитета по контролю за имуществом Романа Голованова.



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О пожаре стало известно в 18:47 10 сентября. Черные клубы дыма поднялись почти над всей западной частью Крестовского острова и были видны с самой высокой веб-камеры Петербурга на здании Лахта Центра. Возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС. К устранению пожара привлекли 10 единиц техники и 45 сотрудников МЧС.



В пожаре никто не пострадал. Однако причинами и обстоятельствами возгорания заинтересовалась прокуратура. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога.