Пожар в «Спорт Паласе» стал делом о поджоге

Уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога возбуждено в Петербурге после серьезного пожара в заброшенном комплексе «Спорт Палас» на Крестовском острове. При этом причина возгорания так и не установлена. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 сентября.



Пожар на Южной дороге тушили с вечера среды. Огонь бушевал на 800 квадратных метрах, а столб черного дыма был виден из нескольких районов города. К ликвидации возгорания пришлось привлечь 60 сотрудников МЧС.



Источник: МЧС







Сейчас некогда элитный комплекс Sport Palace заброшен: фасад был разрисован граффити, ворота сломаны. При этом, по некоторым данным, снос здания поставили на паузу. Подробнее об истории этого здания читайте на «Фонтанке».

