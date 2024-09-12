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Происшествия Пожар в «Спорт Паласе» стал делом о поджоге

Пожар в «Спорт Паласе» стал делом о поджоге

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3 комментария

Уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога возбуждено в Петербурге после серьезного пожара в заброшенном комплексе «Спорт Палас» на Крестовском острове. При этом причина возгорания так и не установлена. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 сентября.

Пожар на Южной дороге тушили с вечера среды. Огонь бушевал на 800 квадратных метрах, а столб черного дыма был виден из нескольких районов города. К ликвидации возгорания пришлось привлечь 60 сотрудников МЧС.

Сейчас некогда элитный комплекс Sport Palace заброшен: фасад был разрисован граффити, ворота сломаны. При этом, по некоторым данным, снос здания поставили на паузу. Подробнее об истории этого здания читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
3
alexadmin
12 сентября 2024, 08:40
Найдут и медалью наградят.
DEMOMON
12 сентября 2024, 09:36
Кто бы сомневался.
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