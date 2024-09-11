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Происшествия Сильный пожар в спорткомплексе на Крестовском ликвидирован, его тушили 9 часов

Сильный пожар в спорткомплексе на Крестовском ликвидирован, его тушили 9 часов

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5 комментариев

Пожар на Крестовском острове ликвидирован в 4 часа ночи 11 сентября, сообщило ГУ МЧС по Петербургу. Заброшенный спорткомплекс тушили больше девяти часов.

Вызов на Южную дорогу, 9, поступил 10 сентября в 18:47. Огонь охватил 800 квадратных метров в здании размером 80 на 40 метров. Работали 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Сведения о пострадавших, по данным ГУ МЧС, не поступали.

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Черный дым, напомним, был виден из соседних районов и с самой высокой веб-камеры Петербурга на здании Лахта Центра. Пламя охватило здание от крыши и до первого этажа. Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Причины пока неизвестны, расследованием занялась прокуратура.

Сейчас некогда элитный комплекс Sport Palace заброшен: фасад был разрисован граффити, ворота сломаны. При этом, по некоторым данным, снос здания поставили на паузу. Подробнее об истории этого здания читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
5
p_vadim
11 сентября 2024, 07:31
Кто-то из застройщиков положил глаз на это место. Скоре тут будет стоять новое здание 🤷‍♂️
Maik5
11 сентября 2024, 09:03
Само догорело.
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