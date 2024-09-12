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Происшествия Утечка служебной информации привела УСБ к бывшему полицейскому в Петербурге. Ему вменяют особо крупную взятку

Утечка служебной информации привела УСБ к бывшему полицейскому в Петербурге. Ему вменяют особо крупную взятку

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3 комментария

Уголовным делом обернулось полицейское прошлое для уже бывшего сотрудника органов внутренних дел в Петербурге. Его заподозрили в продаже служебной информации.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 сентября, 43-летнего экс-полицейского изобличили в коррупции сотрудники Управления собственной безопасности главка. Оперативники установили, что за вознаграждение он, ещё служа в полиции, делился сведениями из оперативных баз данных МВД России. Кроме того, как выяснило УСБ, через него же можно было выйти на тех, кто предоставит данные от налоговой инспекции.

По информации ведомства, с января 2019 года за свои услуги теперь уже бывший сотрудник получил порядка 4,5 миллиона рублей.

Подготовленные УСБ материалы легли в основу уголовного дела о получении взятки. Его возбудил Следственный комитет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Комментарии
3
-4*
12 сентября 2024, 11:16
Вчера уволился?
282061394
12 сентября 2024, 12:40
Как всё прогнило при несменяемом!
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