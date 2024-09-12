Бренд LG подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Ohui. Ранее компания заявляла об уходе из РФ

Бренд LG из Южной Кореи подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака. Об этом 12 сентября пишет агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Под новым товарным знаком Ohui компания планирует создавать и продавать кремы, парфюмерию, средства для ухода за волосами и прочие косметические средства. Заявка поступила 6 сентября и была опубликована Роспатентом 10 сентября.

Производитель электроники и техники LG объявил о приостановке поставок в Россию в марте 2022 года. При этом отмечалось, что организация «следит за развитием ситуации» в РФ.

Ранее другая южнокорейская корпорация, Hyundai, остановившая производство и продажи своих автомобилей в России в 2022 году, в августе подала в Роспатент не менее 17 заявок на регистрацию товарных знаков.