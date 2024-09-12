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Бизнес Новости компаний Бренд LG подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Ohui. Ранее компания заявляла об уходе из РФ

Бренд LG подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Ohui. Ранее компания заявляла об уходе из РФ

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15 комментариев

Бренд LG из Южной Кореи подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака. Об этом 12 сентября пишет агентство РИА Новости со ссылкой на электронную базу Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Под новым товарным знаком Ohui компания планирует создавать и продавать кремы, парфюмерию, средства для ухода за волосами и прочие косметические средства. Заявка поступила 6 сентября и была опубликована Роспатентом 10 сентября.

Производитель электроники и техники LG объявил о приостановке поставок в Россию в марте 2022 года. При этом отмечалось, что организация «следит за развитием ситуации» в РФ.

Ранее другая южнокорейская корпорация, Hyundai, остановившая производство и продажи своих автомобилей в России в 2022 году, в августе подала в Роспатент не менее 17 заявок на регистрацию товарных знаков.

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Южная Корея Бренд Товарный знак Роспатент LG
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Комментарии
15
гастарбайтер
12 сентября 2024, 10:17
Оригинально "товарный знак для российского рынка" звучит на русском языке... Мне лично - без разницы, но у многих людей определённые ассоциации будут вызывать неадекватные реакции...
-4*
12 сентября 2024, 10:16
Это как незаменимые специалисты меняют одну букву и опять приезжают криминалить?
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