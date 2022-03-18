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Производитель бытовой электроники LG Electronics прекращает поставки в Россию

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Южнокорейская компания LG Electronics, производящая бытовую технику, прекращает поставки в Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 марта на сайте компании.

Отмечается, что организация «следит за развитием ситуации». «Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в заявлении. Никаких уточнений о том, какой ситуацией обеспокоены в компании, нет.

Ранее производство бытовой техники в Петербурге приостановила компания Bosch. При этом служба сервиса продолжит работать в России, в том числе по вопросам обеспечения запчастями, которых не коснется приостановка поставок.

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Комментарии (15)

Ник Приносящий Счастье
Что мешает официально на весь мир (для США, бабки Лизы и их камарильи) пискнуть о протесте, а через левые компании продолжать работать на том рынке, куда так просто не зайдешь. А если выйдешь, то, возможно, навсегда.
Ник Приносящий Счастье
А я балерина. Ну будут через ноу-нейм бренды деньги зарабатывать. Не станут же они в этой своей Игре Кальмара заводы останавливать.
Zdobsi
Опять эта унылая песня.... Все же хорошо.
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