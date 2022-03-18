Производитель бытовой электроники LG Electronics прекращает поставки в Россию

Южнокорейская компания LG Electronics, производящая бытовую технику, прекращает поставки в Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 марта на сайте компании.



Отмечается, что организация «следит за развитием ситуации». «Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в заявлении. Никаких уточнений о том, какой ситуацией обеспокоены в компании, нет.



Ранее производство бытовой техники в Петербурге приостановила компания Bosch. При этом служба сервиса продолжит работать в России, в том числе по вопросам обеспечения запчастями, которых не коснется приостановка поставок.

