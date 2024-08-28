    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, зап

    769мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.48eur102.29

    РИА Новости: ушедшая из России Hyundai снова зарегистрировала товарные знаки в Роспатенте

    4366
    9 комментариев

    Южнокорейская автомобильная корпорация Hyundai, остановившая производство и продажи своих автомобилей в России в 2022 году, в августе подала в Роспатент не менее 17 заявок на регистрацию товарных знаков. Об этом пишет 28 августа РИА Новости.

    В базе Роспатента указано, что заявки относятся к автомобилям, компонентам и аксессуарам самой Hyundai и суббренда Genesis.

    Этот шаг пока не означает, что компания собирается возвращаться в РФ. Подача заявок на товарные знаки защищает от продаж автомобилей неофициальными дилерами и от копирования со стороны третьих лиц. По закону, если правообладатель не использует товарный знак в течение трех лет, он может быть аннулирован, отмечается в публикации.

    Hyundai продала свои российские активы, в том числе основной завод в Петербурге и бывшую площадку General Motors, компании «Арт-Финанс» в конце 2023 года, но сохранила за собой обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию машин в России. В феврале 2024 года петербургский завод компании сменил название.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    HyundaiТоварный знакРоспатент
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close