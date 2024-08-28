РИА Новости: ушедшая из России Hyundai снова зарегистрировала товарные знаки в Роспатенте

Южнокорейская автомобильная корпорация Hyundai, остановившая производство и продажи своих автомобилей в России в
В базе Роспатента указано, что заявки относятся к автомобилям, компонентам и аксессуарам самой Hyundai и суббренда Genesis.
Этот шаг пока не означает, что компания собирается возвращаться в РФ. Подача заявок на товарные знаки защищает от продаж автомобилей неофициальными дилерами и от копирования со стороны третьих лиц. По закону, если правообладатель не использует товарный знак в течение трех лет, он может быть аннулирован, отмечается в публикации.
Hyundai продала свои российские активы, в том числе основной завод в Петербурге и бывшую площадку General Motors, компании «Арт-Финанс» в конце