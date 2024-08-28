РИА Новости: ушедшая из России Hyundai снова зарегистрировала товарные знаки в Роспатенте

Южнокорейская автомобильная корпорация Hyundai, остановившая производство и продажи своих автомобилей в России в 2022 году , в августе подала в Роспатент не менее 17 заявок на регистрацию товарных знаков. Об этом пишет 28 августа РИА Новости.

В базе Роспатента указано, что заявки относятся к автомобилям, компонентам и аксессуарам самой Hyundai и суббренда Genesis.

Этот шаг пока не означает, что компания собирается возвращаться в РФ. Подача заявок на товарные знаки защищает от продаж автомобилей неофициальными дилерами и от копирования со стороны третьих лиц. По закону, если правообладатель не использует товарный знак в течение трех лет, он может быть аннулирован, отмечается в публикации.