«Было трое против одного»: Дональд Трамп высказался о президентских дебатах с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что прошедшие дебаты c Камалой Харрис стали для него «лучшими в жизни», сообщает 11 сентября телеканал Fox News.
«Было трое против одного, но я этого ожидал», — заявил Трамп, имея в виду модераторов дебатов Дэвида Мьюра и Линси Дэвис, которые порой проверяли изложенные им факты и давили на него.
Кроме того, Дональд Трамп ответил на сообщения о том, что предвыборный штаб Харрис хочет провести вторые дебаты в октябре. По его мнению, ей это нужно, потому что она проиграла.
«Мне нужно подумать об этом. Но если вы выиграли дебаты, я думаю, может быть, мне не следует этого делать. Зачем мне проводить дебаты? Она сразу сказала, что мы хотим еще одни дебаты. Знаете, что происходит, когда ты боксер и проигрываешь? Тебе сразу же хочется нового боя», — отметил Трамп.
Дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа состоялись 10 сентября в Филадельфии. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как выступили кандидаты в президенты США. Во время дебатов Харрис и Трамп также упоминали Россию, Путина и украинский конфликт.