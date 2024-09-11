«Было трое против одного»: Дональд Трамп высказался о президентских дебатах с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что прошедшие дебаты c Камалой Харрис стали для него «лучшими в жизни», сообщает 11 сентября телеканал Fox News.

«Было трое против одного, но я этого ожидал», — заявил Трамп, имея в виду модераторов дебатов Дэвида Мьюра и Линси Дэвис, которые порой проверяли изложенные им факты и давили на него.

Кроме того, Дональд Трамп ответил на сообщения о том, что предвыборный штаб Харрис хочет провести вторые дебаты в октябре. По его мнению, ей это нужно, потому что она проиграла.