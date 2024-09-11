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Общество Глава Минприроды: крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых в РФ почти исчерпаны

Глава Минприроды: крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых в РФ почти исчерпаны

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6 комментариев

Крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых в РФ почти исчерпаны: такое заявление сделал 11 сентября глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на совещании Владимира Путина с правительством.

По словам министра, геологам ничего не остается, кроме как продвигаться всё дальше в труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири и в арктическую зону.

«Потенциал там есть», — сказал Козлов и добавил, что «только 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий геологически изучено» (цитата по РИА Новости).

На том же совещании Путин призвал подумать об ограничении экспорта титана, урана и никеля.

Два года назад Козлов заявлял, что в России никогда не иссякнут запасы полезных ископаемых.

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Александр Козлов Путин Совещание с правительством Запасы полезных ископаемых Россия
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Комментарии
6
АдъМирал
11 сентября 2024, 18:05
- Командир взвода Козлов! - Командир взвода кого?
alexpol
11 сентября 2024, 17:59
Пугаем мировой рынок драг металлов в надежде на рост цен? Видимо с нефтеюанями и правда проблема
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