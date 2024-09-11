Глава Минприроды: крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых в РФ почти исчерпаны

Крупные и легко открываемые месторождения полезных ископаемых в РФ почти исчерпаны: такое заявление сделал 11 сентября глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на совещании Владимира Путина с правительством.

По словам министра, геологам ничего не остается, кроме как продвигаться всё дальше в труднодоступные регионы Дальнего Востока и Сибири и в арктическую зону.

«Потенциал там есть», — сказал Козлов и добавил, что «только 35% дальневосточных и 45% сибирских территорий геологически изучено» ( цитата по РИА Новости).

На том же совещании Путин призвал подумать об ограничении экспорта титана, урана и никеля.

Два года назад Козлов заявлял, что в России никогда не иссякнут запасы полезных ископаемых.