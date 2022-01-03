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Минприроды: Запасы полезных ископаемых в России не кончатся никогда

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Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в России никогда не иссякнут запасы полезных ископаемых.

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов. У нас есть геологические запасы, есть извлекаемые запасы и рентабельные запасы. Это та категория запасов, которые сейчас экономически выгодно добывать», — сказал он в интервью «Известиям», опубликованном 3 января.

По его словам, сейчас Россия является одним из лидеров по добыче нефти и газа, а также золота, серебра, меди и других ископаемых.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена на нефть в 65–80 долларов за баррель. Также он добавил, что страна готова увеличивать объемы добычи и поставок газа для удовлетворения спроса в Европе в любых объемах.

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Комментарии (6)

Brezhnev
Мы будем жить вечно!!! Ура!! P.S. Интересно, где он учился этот Козлов? …«Для вас, Козлов, специально подземный переход построили!» )))
Dimus
У нас: никогда не будет девальвации рубля; не будет повышения пенсионного возраста и...никогда не кончатся запасы полезных ископаемых. Или это не у нас?
Alex000
Вечный двигатель?
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