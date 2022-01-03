Минприроды: Запасы полезных ископаемых в России не кончатся никогда

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в России никогда не иссякнут запасы полезных ископаемых.



«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов. У нас есть геологические запасы, есть извлекаемые запасы и рентабельные запасы. Это та категория запасов, которые сейчас экономически выгодно добывать», — сказал он в интервью «Известиям», опубликованном 3 января.



По его словам, сейчас Россия является одним из лидеров по добыче нефти и газа, а также золота, серебра, меди и других ископаемых.

