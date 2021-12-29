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Новак спрогнозировал рост спроса на нефть и назвал комфортную для России цену

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Мировое потребление нефти в 2021 году, по прогнозу вице-премьера Александра Новака, вырастет на 4,5–5 миллионов баррелей в сутки, в 2022 году — еще примерно на 4 миллиона. Для России будет комфортной цена в 65–80 долларов за баррель, не исключается её волатильность на рынке. Об этом Новак рассказал в интервью РБК, опубликованном 29 декабря.

«Сейчас цена на нефть примерно $75 за баррель. Для нас в следующем году будет комфортна цена $65–80 за баррель. Я специально беру такой большой диапазон, потому что не исключается волатильность на рынке. В принципе у нас бюджет в 2021 году балансируется при $43,3 за баррель, на 2022 год заложено $44,2, а прогноз социально-экономического развития предполагает более высокие цены», — отмечает вице-премьер.

Россия готова увеличивать объемы добычи и поставок газа для удовлетворения спроса в Европе в любых объемах, но необходимы долгосрочные контакты. «Мы ожидаем, что общий объем спроса в 2021 году вырастет примерно на 4,5–5 млн баррелей в сутки. Для восстановления добычи на том уровне, который был до введения ограничений в 2020 году, мы ожидаем рост спроса в следующем году еще примерно на 4 млн баррелей в сутки», — рассказал Новак.

По его словам, Россия ориентируется на прогноз увеличения спроса. «В следующем году ожидается потребление примерно 100 млн баррелей в сутки во всем мире. Думаю, что оно увеличится до 110 млн баррелей к 2030 году. Физические объемы нефти вырастут, но ее доля в энергобалансе уменьшится», — считает вице-премьер.

Он добавил, что распределение между внутренним рынком и экспортом будет зависеть от ситуации на рынке. «Наши компании реализуют свои долгосрочные планы по добыче, исходя из прогноза потребления нефти на мировом рынке и с учетом снижения доли углеводородов [в энергобалансе]. До 2030 года мы прогнозируем сохранение добычи в России на уровне 550–560 млн тонн. Это прописано в стратегии развития энергетики до 2035 года. Распределение между внутренним рынком и экспортом будет зависеть от ситуации на рынке», — рассказал Новак.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Ура! Бананы дорожают! Собираемся плотней у костра и пляшем веселее.
NikIvanov
Не так давно было: Путин предсказал крах мировой экономики при цене на нефть $80 за баррель
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