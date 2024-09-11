Путин призвал подумать об ограничении экспорта титана, урана и никеля

Поставки некоторого стратегического сырья, такого как титан и уран, из России на внешние рынки можно сократить. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с правительством 11 сентября.



Глава государства призвал задуматься над сокращением экспорта, но «не в ущерб себе». Путин напомнил, что недружественные страны ограничили поставки разного сырья в Россию, поэтому РФ может ответить тем же.



Речь идет о титане, никеле и уране, отметил президент.

