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Политика Путин призвал подумать об ограничении экспорта титана, урана и никеля

Путин призвал подумать об ограничении экспорта титана, урана и никеля

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26 комментариев

Поставки некоторого стратегического сырья, такого как титан и уран, из России на внешние рынки можно сократить. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с правительством 11 сентября.

Глава государства призвал задуматься над сокращением экспорта, но «не в ущерб себе». Путин напомнил, что недружественные страны ограничили поставки разного сырья в Россию, поэтому РФ может ответить тем же.

Речь идет о титане, никеле и уране, отметил президент.

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Комментарии
26
BobCat2
11 сентября 2024, 17:12
Как итог - потеряем долю на международных рынках. А потом будем продавать Китаю и Индии задешево и в их национальных несвободноконвертируемых валютах. Такой себе план.
Митя Антонов
11 сентября 2024, 17:14
Помнится, как приблизительно так же, пугали сокращением или прекращением экспорта нефти и газа. И что в результате получилось?
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