Еврокомиссар: ЕС готов обойтись без поставляемого через Украину российского газа

Евросоюз готов обойтись без российского газа, который поставляется через территорию Украины. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Брюсселе, пишет РИА Новости в среду, 11 сентября.



«ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину», — заявила политик.



Кроме того, Симсон отметила, что компании ЕС могут использовать украинскую инфраструктуру для транзита газа. Санкций против этого не существует.



В январе этого года Киев заявил, что не будет продлевать контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Он истекает в конце 2024 года. В марте стало известно, что Евросоюз откажется от украинского транзита топлива из России с 2025 года. Также в ЕС отмечали, что намерены изучить возможность использования украинских хранилищ для хранения своих газовых запасов.



Ситуацию комментировал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщал: «Если Украина отказывается от этого транзита, мы не можем ее заставить». По словам президента, Россия будет наращивать поставки газа в «другие» регионы мира, к примеру в Китай.

