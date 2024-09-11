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    Еврокомиссар: ЕС готов обойтись без поставляемого через Украину российского газа

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    Евросоюз готов обойтись без российского газа, который поставляется через территорию Украины. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Брюсселе, пишет РИА Новости в среду, 11 сентября.

    «ЕС готов жить без российского природного газа, транзит которого осуществлялся через Украину», — заявила политик.

    Кроме того, Симсон отметила, что компании ЕС могут использовать украинскую инфраструктуру для транзита газа. Санкций против этого не существует.

    В январе этого года Киев заявил, что не будет продлевать контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Он истекает в конце 2024 года. В марте стало известно, что Евросоюз откажется от украинского транзита топлива из России с 2025 года. Также в ЕС отмечали, что намерены изучить возможность использования украинских хранилищ для хранения своих газовых запасов.

    Ситуацию комментировал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщал: «Если Украина отказывается от этого транзита, мы не можем ее заставить». По словам президента, Россия будет наращивать поставки газа в «другие» регионы мира, к примеру в Китай.

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    ЕСГаз из РФКадри СимсонТранзитПоставкиУкраина
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