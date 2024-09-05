«Не хотят — не надо». Путин высказался о наращивании поставок газа в другие страны, кроме Германии

Россия будет наращивать поставки газа в «другие» регионы мира параллельно с тем, что Германия отказывается от этих поставок. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин 5 сентября во время пленарного заседания на ВЭФ. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Глава государства находится в недоумении из-за того, почему правительство Германии не хочет получать газ от России через Балтийское море. При том, что возможности на данный момент для этого есть.

«Не хотят — не надо. Мы будем наращивать наши поставки в другие регионы мира постепенно. У нас с КНР давно — до всех кризисов в Европе и на украинском направлении, проект есть хороший по поставкам газа», — уточнил президент. По словам Владимира Путина, в 2025 году Россия с Китаем выйдут на «проектную мощность — 38 миллиардов кубических метров».

РФ будет осваивать новые направления для поставок. Президент России также прокомментировал поставки газа на Украину. «Обязательной составляющей <...> является транзит. Есть контракт на транзит, который заканчивается 31 декабря этого года. Если Украина отказывается от этого транзита, мы же не можем ее заставить», — сказал Путин.

