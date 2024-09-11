Четырех участников СВО привлекли к преподаванию «Основ безопасности и защиты Родины» в Петербурге

В Петербурге четырех участников специальной военной операции привлекли к преподаванию в школах предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом «Фонтанке» сообщили 11 сентября в комитете по образованию.

Военнослужащие работают в школах Невского, Красносельского, Колпинского и Калининского районов. С одним из них, Антоном Ковалёвым из школы № 385, «Фонтанка» поговорила во время благотворительного бала в Царском Селе в начале сентября. Он рассказал, что работал в школе и до участия в боевых действиях, правда, не учителем, а завхозом.