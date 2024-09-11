Четырех участников СВО привлекли к преподаванию «Основ безопасности и защиты Родины» в Петербурге

В Петербурге четырех участников специальной военной операции привлекли к преподаванию в школах предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом «Фонтанке» сообщили 11 сентября в комитете по образованию.
Военнослужащие работают в школах Невского, Красносельского, Колпинского и Калининского районов. С одним из них, Антоном Ковалёвым из школы № 385, «Фонтанка» поговорила во время благотворительного бала в Царском Селе в начале сентября. Он рассказал, что работал в школе и до участия в боевых действиях, правда, не учителем, а завхозом.
«Основы безопасности и защиты Родины» в этом году заменили собой «Основы безопасности жизнедеятельности». Программа включает в себя разделы «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» и «Элементы начальной военной подготовки». Предполагается, что школьников научат управлять беспилотниками квадрокоптерного типа, работать с автоматом, ручными гранатами Ф-1 и РГД-5, БПЛА, оказывать первую помощь в бою. Для преподавания этого предмета учителя ОБЖ должны были пройти переподготовку.
Изучение этого предмета предполагает в том числе сборы на базе учебно-методических центров военно-патриотического воспитания «Авангард» или «Патриот» (в рамках внеурочной деятельности): три дня в восьмом классе и пять дней в десятом.
10 августа издательство «Просвещение» сообщило о готовности учебных пособий для восьмых-девятых классов для изучения БПЛА.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как устроен предмет «Основы безопасности и защиты Родины».