«Меня просто сожрут, если я скажу не так, как надо». Как школы Петербурга подготовились к обновленным предметам в программе

Источник: Виктор Драчев / ТАСС







Бороться с ростом разводов, отсутствием на рынке труда рабочих профессий и взращивать патриотизм в новом учебном году будут три обновленных дисциплины — семьеведение, труд и «Основы безопасности жизни и защита Родины». И если с преподаванием секретов семейного счастья смогут справиться классные руководители и завучи по воспитательной работе, то с трудом и военной тематикой все гораздо сложнее. Во многих школах Петербурга, выяснила «Фонтанка», страдает материально-техническая база, а где-то ее нет вовсе, и все надежды на освоение предметов учителям остается возлагать на тематические видео и интерактивные доски.



Не новое, а хорошо забытое старое

Семьеведение — дисциплина, можно сказать, не новая, а хорошо забытая старая — в 80-е годы прошлого столетия старшеклассники изучали этику и психологию семейной жизни. Сейчас семьеведение рекомендовано изучать в рамках внеурочной деятельности, на это отводят четыре года, начнут с пятого класса. Как отмечается в рабочей программе курса, в течение 34 часов, отведенных на изучение материала, у школьников будут формировать приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям, взращивать понимание ценности семьи, брака и многодетности в противопоставлении девальвации этих ценностей под влиянием деструктивных идеологий, что в перспективе направлено на преодоление демографической проблемы. Курс предполагается разбить на пять модулей — «Человек, семья, общество», «Мои родственники — похожие и разные», «О семейном уюте и не только», «Важней всего — погода в доме» и «Современная семья и право». Предполагается деление и на две группы по возрастам (5–7 и 8–9 классы), где для ребят постарше тематику расширят. К примеру, при обсуждении семьи и брака со школьниками старших возрастов поговорят о выборе спутника жизни, особенностях брачных отношений и изменении ролей мужчины, женщины и детей в семье.



Труду в советской школе начали учить с 50-х годов прошлого столетия. К середине 80-х в программу для девочек входило шитье фартуков и приготовление винегрета, мальчики в столярной на сдвоенных уроках мастерили табуретки. В 90-е школьников учили работать с бумагой и картоном, тканью, ниткой и иголкой. На фоне сегодняшней промышленной революции и цифровизации всех сфер жизни людей, говорится в методическом письме к предмету, встала необходимость развивать кадровый потенциал, в том числе инженерной направленности. С нового учебного года «Технологию» переименовали в «Труд (технология)». Обучение будут вести по четырем модулям: «Технологии, профессии и производства», «Технологии ручной обработки и материалов», «Конструирование и моделирование» и «ИКТ», причем последние два, говорится в документе, реализуются с учетом школьной материально-технической базы. В младшей школе на освоение предмета рекомендовано отводить по 34 часа — по одному в неделю (у первоклашек — 33 часа), с 5 по 7 класс — по 68 часов (или по два в неделю), в 8–9 классах — по 34 часа (1 раз в неделю). Причем восьмиклассникам школа может накинуть дополнительно еще 34 часа и 68 часов — девятиклассникам (за счет внеурочной деятельности).



Все бы ничего, но практические умения, «необходимые для разумной организации собственной жизни», и «ориентацию на будущую трудовую деятельность и выбор профессии» дети должны обретать посредством обработки различных материалов, от металла до ткани, «ручным и электрифицированным инструментом», говорится в методичке. А стало быть, все эти инструменты должны в школе быть. Еще интереснее с постижением навыков в области IT. По замыслу составителей методического письма, подготовка к труду в мире цифровых технологий предполагает оснащение школьных мастерских приспособлениями для робототехники (с изучением конструирования, программирования и пилотирования БПЛА), 3D-моделирования и прототипирования.



Предмет ОБЖ трансформировался в «Основы безопасности жизни и защита Родины», на его изучение отводится 102 часа в 5–7 классах, и 68 — в 8–11-х. Из принципиальных отличий — добавка в виде модуля «Военная подготовка. Основы военных знаний», и даже изучать предмет будут по учебникам ОБЖ, который дополнит цифровой контент, «привязанный к поурочному планированию по ОБЗР». В этом модуле школьники будут изучать структуру Вооруженных сил РФ, общевоинские уставы и строевые приемы без оружия. Изучение предмета предполагает и учебные сборы на базе учебно-методических Центров военно-патриотического воспитания «Авангард» или «Патриот» (в рамках внеурочной деятельности) — три дня в 8 классе и пять дней — в 10-м.



Предполагается, что за лето педагоги подготовились и прошли курсы повышения квалификации, чтобы уже к началу года у них горели глаза вложить в детей знания по обновленным программам. Для тех, кто проваландался, прямо сейчас разрабатывают программу «практического курса профессиональной подготовки учителей», модуль стартует с 1 сентября и завершится 31 декабря.



Вы готовы? Да, капитан!

Петербургские школы по-разному отреагировали на введение в программу новых дисциплин. Новостройки и свежереконструированные, как лицей № 369 в Красносельском районе и школа № 632 в Каменке Приморского района, без труда смогут адаптировать под веяния времени имеющуюся материально-техническую базу. Не пришлось искать и учителей.



— Мы никуда никого не искали ровно потому, что два года назад у меня открылся новый лабораторный корпус, в котором изначально были запроектированы технологические мастерские. Что касается переформатирования ОБЖ, преподаватели как были, так и остаются, а материально-техническая база наших кабинетов за последние пять лет усовершенствована ровно до такого уровня, что позволяет квалифицированно преподавать этот курс. Абсолютно никаких проблем, — поделился с «Фонтанкой» директор лицея № 369 Константин Тхостов.



С преподаванием семьеведения, говорит Тхостов, во вверенном ему лицее еще проще.



— Во-первых, мы все [учителя лицея] заканчивали педагогические специалитеты в советских вузах, плюс ко всему, повышение квалификации позволяет пополнить свой арсенал знаний новыми дисциплинами. Тем более если мы говорим о курсе по внеурочной деятельности: это возможность классным руководителям получить дополнительные часы, точно так же, как это было с «Разговорами о важном». Не менее трех учителей у меня готовы к этому приступить, — уверен он.



В школе № 632 кабинеты с акцентом на оснащение предметной области технологии открылись два года назад.



— По четыре кабинета на каждом корпусе: домоводство, кройка и шитье для девочек, деревообработка и обработка металла у мальчиков. У нас есть станки, швейные машинки, оборудование для приготовления пищи. Закуплены плиты, духовки, посудомойщики, — делится директор школы Людмила Чеплевская.



Кабинет для преподавания обновленного предмета ОБЗР тоже готов, как и учителя обеих дисциплин — квалификацию повысили в каникулы.



Модуль семьеведения не требует специфической оснастки, его, вероятнее всего, будут вести тоже классные руководители, если потребуется, подключатся историки, учителя литературы и заместитель директора по воспитательной работе. Для бесед на семейные темы, возможно, будут приглашать психологов.



Все образовательные учреждения, говорит Людмила Чеплевская, сейчас ждут рекомендации, как это сделать технически.

«Будем работать интерактивно»

Сложнее перестроиться на новый лад оказалось возрастным школам постсоветского наследия в центре города.



— В старых школах буквой «П» в 90-е и 2000-е годы кабинеты технологии за ненадобностью переоборудовали в обычные кабинеты, зачастую для первых классов, потому что в те годы в начальную школу шло колоссальное количество детей и не хватало места. Они выкручиваются как могут, — делится директор частной школы, которому ранее довелось поработать в школе, построенной буквой «П».



То же касается военной подготовки, говорит он: хорошо, если это бывший офицер, который знает, о чем говорит. Как действовать при чрезвычайных ситуациях, хорошо может рассказать и учитель биологии — ОБЖ где-то рядом.



— А вот люди, которые имеют понятие о видах оружия, — это тоже проблемная зона. Сейчас очень мало работает военных в школе. Почти не работают, потому что нужен опыт, навык работы с детьми, подход, допуск. Кто это будет реализовывать? Ну, как говорится по-русски, начнём, а дальше разберёмся, — шутит директор коммерческой школы.



Вариантов для «выкручивания» с трудом в таких учебных заведениях немного. «В нашей школе классического трудовика нет вообще. На уроках труда они ходят по улицам, рассматривают дома и типа изучают архитектуру», — поделился с «Фонтанкой» папа ученика школы Центрального района Петербурга.



Звонкам «Фонтанки» директора образовательных организаций в центре города оказались не рады.



— Не имею полномочий разговаривать с журналистами. У нас на все вопросы отвечает комитет образования, — не сговариваясь, слово в слово отреагировали директора школ № 222 и № 207.



Поделиться реальным положением дел отважился лишь один. Но сразу отметил: «Давайте только осторожно, иначе меня просто сожрут, если я скажу не так, как надо».



— Как могла подготовиться моя школа? Нам выделили на это деньги? У нас есть для этого помещение? Нет! Ни денег, ни помещения. Я думаю, в любую школу, кроме новых, вы позвоните — и будет то же самое. Это первое. Второе. Да, у нас есть кабинет технологии, в котором есть станки, и есть кабинет технологии, в котором есть швейные машинки. Всё. Больше ничего. Если честно, меня в ярость приводят такие глупости, потому что сначала ты сделай что-то для этого, а потом уже спрашивай. У нас, я вам скажу, гораздо лучше, чем у других, есть хотя бы станки. Ну, только представьте себе. Кабинет домоводства. Это что такое? Там же еще готовить пищу надо. А я бы еще хотела услышать, как Роспотребнадзор будет это контролировать. У нас ни плиты, ни специальной посуды, ни специального кабинета нет. И быть не может. Потому что это было издано когда? Летом. Вот давайте вопросы задавать будем министерству просвещения, которое придумывает, понятия не имея о школах вообще никакого. У нас очень сильные мультимедийные всякие вещи, будем выходить этим способом. Учителя обучились, будут работать интерактивно. Свободных помещений у меня нет, даже крохотные кабинетики по 10 метров заняты.



Учителя надеются на первых порах обойтись мультимедийными инструментами и в части изучения военных премудростей.



Пока «Фонтанка» направила запрос в комитет по образованию Петербурга и ждет ответ. Идею, как на первое время выкрутиться из положения школам без материально-технической базы, предложила Людмила Чеплевская.



— Мы готовы в рамках сетевого взаимодействия приглашать на свою базу эти школы. Это всё технически можно сделать и как-то обговорить с директорами.

