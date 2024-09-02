Селфи на фоне Янтарной комнаты. Как в Царском Селе прошел второй благотворительный Петровский оперный бал

Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»







В Царском Селе прошло блистательное светское событие — Петровский оперный бал, уходящий корнями во времена, когда премьер России в Дрездене говорил, что у нас с Европой общие ценности. Концерт с ресторанными угощениями трижды прерывали на стоячие овации и один раз — на минуту молчания. Начали с менуэта, а закончить предложили кальяном.





Симфонию культуры и гламура наблюдала корреспондент «Фонтанки».



Второй благотворительный Петровский оперный бал начался под проливным дождем. Гости из разных городов России и из Германии, разодетые в пух и прах, выстроились в очередь перед шатром регистрации у Золотых ворот. Когда над очередью прокатился раскат грома, девушка в чем-то пышном и летящем, не целиком помещающимся под зонт, сказала подруге: «Апокалиптический бал!».



Конечно, это была шутка. Настроение гостям, которые приехали блеснуть вычурными нарядами и насладиться светской жизнью в царских интерьерах, промокшая насквозь красная ковровая дорожка вряд ли могла испортить.



У входа во дворец гостей встречал небольшой костюмированный оркестр и приветственные коктейли. Пока одни наслаждались угощениями на первом этаже, другие поднимались по парадной лестнице в залы Золотой анфилады. В Большом зале (он же — Светлая галерея) их ждали изысканно накрытые по рецептам Екатерины I и кухмистра Петра Великого столы, классическая музыка, оперные партии, немного балета и танец дебютантов. В Зеленой столовой маэстро, отгороженный от гостей музейным бархатным шнуром, исполнял барочные мелодии на клавесине, к нему тянулись руки со смартфонами. В Картинном зале звучала живая флейта.



1 из 5 Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Многих интриговала возможность устроить фотосессию на фоне драгоценных панно Янтарной комнаты или на парадной лестнице — в компании наряженных в барочные костюмы артистов. Сотрудники музея проводили индивидуальные экскурсии для всех желающих, а смотрители залов как тени перемещались вдоль стен, чтобы случайно не попасть в кадр во время гламурного селфи. В выставочном зале в преддверии Светлой галереи бюст Александра I меланхолично разглядывал тыл рекламного стенда с косметологическими аппаратами, обещающими «идеальный контур».



Человек неподготовленный, оказавшись в толпе гостей бала, мог бы сказать, что теперь он видел всё. Сверкали каменья и стразы, колыхалось содержимое декольте, тянулись шлейфы селективного парфюма. Однако стука каблуков не было слышно: организаторы загодя попросили дам выбирать обувь без острых шпилек или металлических набоек, чтобы не портить исторические полы. Впрочем, дамы всё равно надели шпильки, для соблюдения деликатности — с силиконовыми заглушками.



Из Светлой галереи убрали ограждения для туристов, призванные сохранить наборный паркет, и установили сцену для оркестра «Северная Симфония» под руководством Фабио Мастранджело и скромный, в сравнении с обширным залом, танцевальный помост. Остальную площадь заняли 32 стола, каждый на десять человек. Это важно, потому что попасть за такой стол, согласно сайту организаторов, можно было только в обмен на щедрый благотворительный взнос от 200 до 40 тысяч рублей в зависимости от близости к сцене. Если допустить, что все места за столами были проданы, то только на билетах по самым скромным подсчетам можно было собрать около 32 миллионов рублей. Эти средства фонд «Мост искусств» направляет на развитие культуры регионов России и гуманитарную помощь нуждающимся. В этом году еще во время подготовки к балу жителям Курской области, которые из-за боевых действий попали в пункты временного размещения, передали музыкальные инструменты и продукты питания. Также была заявлена поддержка участников СВО и жителей новых регионов.



На фоне сотен расшитых бисером и пайетками туалетов выделялись трое приглашенных в камуфляжной форме с орденами в сопровождении Александра Малькевича — экс-руководителя сайта USA Really, проекта Федерального агентства новостей, входившего в холдинг Евгения Пригожина. Один из бойцов опирался на костыли. Антон Ковалев ушел на СВО добровольцем, воевал на Бахмутском направлении, а после ранения устроился на работу в 385-ю школу Красносельского района. «С первого сентября я начинаю преподавать ОБЖ, — рассказал он корреспонденту "Фонтанки". — Теперь этот предмет называется "Основы безопасности и защита Родины". В программу добавилась военная подготовка. Не в том количестве, конечно, как хотелось бы. Но хоть что-то. Думаю, молодое поколение теперь будет совершенно по-другому воспитываться, будут им прививаться старые "дедовские учения", которым нас учили. Преподавать буду в 8–9-х классах. До боевых действий работал в этой же школе заведующим хозяйством. Но эта должность уже занята, и директор школы предложила вернуться на новую».



1 из 8 Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

На оперном балу Антон Ковалев впервые, и признался, что атмосфера для него непривычная и он пока не знает, как себя здесь вести. Но он и его спутники оказались, пожалуй, самыми почетными гостями.



Благотворительный Петровский оперный бал уходит корнями во времена, когда европейские страны еще не считались недружественными. Изначально это мероприятие называлось Дрезденским балом и проходило, соответственно, в Дрезденской саксонской государственной опере. В 2009-м на балу в Германии побывал премьер-министр России Владимир Путин, там ему вручили Саксонский орден благодарности за заслуги в развитии культурного сотрудничества между двумя странами. В своей речи, произнесенной на немецком языке, Путин тогда отметил, что «наши страны имеют одни ценности».



Прошло десять лет. В 2019 году Дрезденский оперный бал впервые прошел в России. Тогда звезды мировой оперной и музыкальной сцены из России и Германии выступали сразу на трех площадках: в Михайловском театре, Большом зале филармонии и на площади Искусств. Президент РФ Владимир Путин в своем официальном приветствии сказал, что бал «отвечает духу дружбы и доверия, связывающему народы России, Германии да и всей Европы».



Прошло еще четыре года. В 2023-м оперный бал был официально переименован в Петровский и впервые прошел в Большом Екатерининском дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив https://www.fontanka.ru/2023/08/26/72641162/. Организатором, как и в Дрездене, стал немец Ханс-Йоахим Фрай — председатель совета фонда «Мост искусств», художественный руководитель «Сириуса» — фонда «Талант и успех». В этом году, как и в прошлом, он же стал соведущим мероприятия вместе с Оксаной Федоровой, которую в программе лаконично и традиционно представили как Мисс Вселенная.



Бал открыли менуэт и полонез в исполнении дебютантов — 70 юношей и девушек из разных регионов России, в том числе из Донбасса.



Затем гостей бала приветствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. «Это мероприятие — наше спасибо великому городу, — сказал он. — Петербург будет восстанавливать свои великие традиции. В XVIII веке в Петербурге было в два-три раза больше балов, чем в Европе». К восстановлению традиций проведения балов привлекут кадетские корпуса и Нахимовское училище. Затем Эргашев зачитал приветствие губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Губернатор отметил, что в этом году бал открывает большой международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка», программа которого включает более 40 мероприятий: концертов, спектаклей, лекций, кинопоказов, а также конкурс художественных работ, созданных с помощью искусственного интеллекта.



Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»







Затем на сцену вышел директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и попросил публику о трех овациях. «Первая овация предназначена нашим защитникам, нашим героям, которые находятся сейчас и в этом зале, и на линии боевого соприкосновения, — сказал он. — Вторая овация — мэтрам, людям, которые поддерживают наших защитников. И третья овация — Санкт-Петербургу, городу великой культуры, и всем тем, кто его таким делает». Зал зааплодировал и встал.



Перед сидящими за накрытыми столами гостями Сергей Ролдугин играл на виолончели, Павел Милюков исполнял барочную музыку на скрипке, сопрано Ольга Маслова пела арию Татьяны из «Евгения Онегина», тенор Дмитрий Корчак пел по-итальянски, а Игорь Бутман играл на саксофоне. Солисты Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана Виктория Мокроусова и Сергей Волобуев исполнили дуэт Анны и Вронского из балета «Анна Каренина».



Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»







Второй раз зал встал, когда Ханс-Йоахим Фрай объявил мелодию из кинофильма «Список Шиндлера» в память о блокаде Ленинграда. А в третий — когда ведущая Оксана Федорова произнесла: «Известный российский журналист, военкор, кавалер ордена Мужества Александр Малькевич и наши герои-воины». Зал разразился овациями и поднялся. Александр Малькевич представил публике старшего сержанта, кавалера ордена Мужества Антона Ковалева, подполковника, кавалера двух орденов Мужества Сергея Булаха и младшего сержанта, кавалера ордена Мужества Георгия Журавлева.



1 из 6 Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»







«Благодарю организаторов за то, что часть средств, которые собраны сегодня, пойдет на помощь нашим воинам и мирным жителям, которые ежедневно гибнут от ударов боевиков киевского режима, — сказал Александр Малькевич. — Я сам только что приехал из Курской области, до этого был в Белгородской области. Вчера очередная трагедия случилась в Белгороде, ударили по мирному кварталу, пять человек погибли, тридцать семь ранены. Вы и так стоите. И я хочу предложить почтить минутой молчания память мирных жителей и наших героев, которые пали на передовой, защищая нас с вами, наш мир вот этот вот. Мы все должны понимать, что без победы будет невозможна наша мирная жизнь и такие прекрасные балы. Ради всего этого нам придется еще потрудиться».



После минуты молчания все сели, и концерт пошел своим чередом. Между номерами происходила смена блюд. В финале вечера дебютанты исполнили вальс Иоганна Штрауса «Розы с юга», а ведущие пригласили всех желающих повальсировать на сцене. Желающих — а главное, умеющих — оказалось так много, что места хватило не всем. А на столах появились флаеры, приглашающие на официальное After party второго Петровского оперного бала: начало в час ночи, в программе неформальное общение, кальяны и танцы.

