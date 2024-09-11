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    «Фамилия «Путин» используется как инструмент во внутриполитической борьбе»: В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Харрис

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    В Кремле обратили внимание на состоявшиеся в США дебаты двух кандидатов в президенты и выразили надежду на то, что оба претендента на пост главы государства «оставят в покое имя российского президента». Такое заявление сделал на брифинге 11 сентября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

    «Мы, к сожалению, не имели возможности следить напрямую — это было все-таки ночью по нашему времени, но утром видели новостные сообщения, — сказал Песков про дебаты. — Обратили внимание, что оба кандидата упоминали нашего президента — США сохраняют негативное отношение к нашей стране, а фамилия «Путин» используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе».

    «Нам это весьма и весьма не нравится, и мы надеемся, что они оставят в покое имя нашего президента», — резюмировал пресс-секретарь.

    Ранее Владимир Путин, комментируя выборы в США, рекомендовал поддержать вице-президента Камалу Харрис. «...Будем ее поддерживать, — сказал президент России. — Харрис так выразительно и заразительно смеется, это говорит, что у нее всё хорошо».

    Дональда Трампа эти слова Путина «очень обидели».

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    Дмитрий ПесковПутинДебатыДональд ТрампКамала Харрис
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