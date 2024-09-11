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    Незаконным сносом дымовой трубы «Синодальной типографии» заинтересовался Бастрыкин

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    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклад по незаконному сносу дымовой трубы «Синодальной типографии» в Петербурге. Началась процессуальная проверка, сообщает 11 сентября пресс-служба СК РФ.


    О ходе проверки и установленных обстоятельствах сноса объекта культурного наследия Бастрыкину доложит врио руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олег Бобков.

    О сносе дымовой трубы на улице Правды, 15, стало известно 9 сентября. По данным с сайта комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), «Синодальная типография» была построена в 1887–1889 годах. Категория постройки — объект культурного наследия федерального значения.

    Градозащитники сообщали, что никакой разрешительной документации на снос на сайте КГИОП нет. Также на месте отсутствует информационный щит. Из этого следует, что снос трубы незаконен.

    В КГИОП подтвердили «Фонтанке», что какая-либо документация, предусматривающая разборку трубы, в том числе раздел документации по обеспечению сохранности объекта, в комитет не поступала. Однако отметили, что сама дымовая труба не относится к объекту культурного наследия, но является исторической постройкой. В силу закона 820–7 снос исторических зданий запрещен без соответствующих разрешений.

    «В УМВД России по Центральному району подготовлено заявление об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия»)», — сообщили в комитете.

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    Александр БастрыкинСКСинодальная типографияДымовая трубаСносКГИОП
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