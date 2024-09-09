    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, ю-в

    765мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur99.19

    В Петербурге начали сносить дымовую трубу «Синодальной типографии». Это часть объекта культурного наследия

    1670
    6 комментариев

    В понедельник, 9 сентября, строители начали снос дымовой трубы котельной объекта культурного наследия «Синодальная типография» на улице Правды, 15. Градозащитников обеспокоило уничтожение объекта, и они прибыли на место, чтобы найти ответственного за уничтожение трубы.


    Как указано на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), «Синодальная типография» была построена в 1887–1889 годах. Категория постройки — объект культурного наследия федерального значения.

    Telegram-канал «SOS CПб СНОС» сообщает, что никакой разрешительной документации на снос на сайте КГИОП нет. Также на месте отсутствует информационный щит. Отмечается, что котельная и дымовая труба находятся под охраной градозащитного закона № 820. По нему следует, что снос незаконен.

    Фото: SOS СПб СНОС
    Фото: SOS СПб СНОС
    Фото: SOS СПб СНОС
    Фото: SOS СПб СНОС
    Фото: SOS СПб СНОС
    Фото: SOS СПб СНОС
    ПоделитьсяПоделиться

    Известно, что неравнодушные жители Петербурга уже обратились в прокуратуру, Следственный комитет и органы МВД с требованием остановить незаконное разрушение котельной с дымовой трубой.

    Градозащитник и журналист Олег Мухин рассказал «Фонтанке» о ценности архитектурного памятника. По его словам, дымовые трубы — исчезающие объекты в нашем городе. Сейчас они все наперечет из-за того, что ранее трубы сносили еще активнее, чем дома.

    «Именно они формируют восприятие подлинного исторического города, каким он был. Это сейчас везде офисы, все чистенько. А в XVIII–XIX веках везде были заводы, производства, мастерские. Трубы — эхо той эпохи. И сейчас их уничтожают», — рассказал Олег Мухин.

    «Фонтанка» отправила запрос в КГИОП, но на момент публикации материала ответ не получила.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТрубаСносКГИОПСинодальная типографияОбъект культурного наследия
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    28030352909 Сен 2024 в 17:00
    >>>> «Именно они формируют восприятие подлинного исторического города, каким он был. Это сейчас везде офисы, все чистенько. А в XVIII–XIX веках везде были заводы, производства, мастерские. Трубы — эхо той эпохи. И сейчас их уничтожают», — рассказал Олег Мухин.

    Прекрасный образчик уровня мышления истиного "градозащитника".
    +1−0
    mrA09 Сен 2024 в 16:59
    почему-то культура и наследие в нашей необъятной только на словах защищается, а на деле сами знаете что..
    +0−1
    Koma202409 Сен 2024 в 16:57
    Я вообще против сноса исторического центра, но вот насчёт трубы тоже не уверена. Её постоянно обследовать надо, следить за безопасностью. Если дом прошляпили на Большой Зеленина, то труба точно рухнет рано или поздно.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close