В Петербурге начали сносить дымовую трубу «Синодальной типографии». Это часть объекта культурного наследия

В понедельник, 9 сентября, строители начали снос дымовой трубы котельной объекта культурного наследия «Синодальная типография» на улице Правды, 15. Градозащитников обеспокоило уничтожение объекта, и они прибыли на место, чтобы найти ответственного за уничтожение трубы.





Как указано на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), «Синодальная типография» была построена в 1887–1889 годах. Категория постройки — объект культурного наследия федерального значения.



Telegram-канал «SOS CПб СНОС» сообщает, что никакой разрешительной документации на снос на сайте КГИОП нет. Также на месте отсутствует информационный щит. Отмечается, что котельная и дымовая труба находятся под охраной градозащитного закона № 820. По нему следует, что снос незаконен.

