В Петербурге начали сносить дымовую трубу «Синодальной типографии». Это часть объекта культурного наследия

В понедельник, 9 сентября, строители начали снос дымовой трубы котельной объекта культурного наследия «Синодальная типография» на улице Правды, 15. Градозащитников обеспокоило уничтожение объекта, и они прибыли на место, чтобы найти ответственного за уничтожение трубы.
Как указано на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), «Синодальная типография» была построена в 1887–1889 годах. Категория постройки — объект культурного наследия федерального значения.
Telegram-канал «SOS CПб СНОС» сообщает, что никакой разрешительной документации на снос на сайте КГИОП нет. Также на месте отсутствует информационный щит. Отмечается, что котельная и дымовая труба находятся под охраной градозащитного закона № 820. По нему следует, что снос незаконен.
Известно, что неравнодушные жители Петербурга уже обратились в прокуратуру, Следственный комитет и органы МВД с требованием остановить незаконное разрушение котельной с дымовой трубой.
Градозащитник и журналист Олег Мухин рассказал «Фонтанке» о ценности архитектурного памятника. По его словам, дымовые трубы — исчезающие объекты в нашем городе. Сейчас они все наперечет из-за того, что ранее трубы сносили еще активнее, чем дома.
«Именно они формируют восприятие подлинного исторического города, каким он был. Это сейчас везде офисы, все чистенько. А в XVIII–XIX веках везде были заводы, производства, мастерские. Трубы — эхо той эпохи. И сейчас их уничтожают», — рассказал Олег Мухин.
«Фонтанка» отправила запрос в КГИОП, но на момент публикации материала ответ не получила.