Появились подробности дела о смертельной экскурсии по коллекторам Москвы

Следствие установило не всех обвиняемых по делу о смертельной экскурсии по коллекторам Москвы. Об этом 11 сентября пишет ТАСС, ссылаясь на постановление суда о продлении ареста двум фигурантам этого дела.



«Следственные и процессуальные действия, для производства которых испрашивалось предыдущее продление срока, выполнены не в полном объеме, поскольку не установлены все соучастники преступления», — сказано в документе.



Кроме того, появились другие подробности расследования, передаёт ТАСС. Удалось установить, что арестованные диггер Никита Дубас и глава компании «Спутник» Александр Ким пытались скрыть от следствия переписку с фигурантом, который находится в розыске. Речь идет о гендиректоре ООО «Авангард» Александре Лазовском.

