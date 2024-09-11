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    Появились подробности дела о смертельной экскурсии по коллекторам Москвы

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    Следствие установило не всех обвиняемых по делу о смертельной экскурсии по коллекторам Москвы. Об этом 11 сентября пишет ТАСС, ссылаясь на постановление суда о продлении ареста двум фигурантам этого дела.

    «Следственные и процессуальные действия, для производства которых испрашивалось предыдущее продление срока, выполнены не в полном объеме, поскольку не установлены все соучастники преступления», — сказано в документе.

    Кроме того, появились другие подробности расследования, передаёт ТАСС. Удалось установить, что арестованные диггер Никита Дубас и глава компании «Спутник» Александр Ким пытались скрыть от следствия переписку с фигурантом, который находится в розыске. Речь идет о гендиректоре ООО «Авангард» Александре Лазовском.

    Напомним, 20 августа 2023 года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В тот день начался мощный ливень (о котором синоптики предупреждали заранее), коллектор затопило, все восемь человек погибли.

    Билеты на экскурсию продавались через петербургскую фирму ООО «Спутник». В конце августа прошлого года Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу директора туркомпании Александра Кима и диггера Никиту Дубаса. Еще один фигурант, Александр Лазовский, объявлен в федеральный и межгосударственный розыск и арестован заочно. По данным следствия, находясь под подпиской о невыезде, он улетел в ОАЭ.

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    КоллекторЭкскурсияПогибли туристыМосква
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