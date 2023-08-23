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    В Москве арестовали еще одного владельца сайта, где продавали экскурсии по подземным коллекторам

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    Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал директора сайта «Трипстер» Никиту Дубаса по делу об организации нелегальной экскурсии по коллектору московской реки Неглинки в Москве. Об этом пишет 23 августа РИА «Новости».

    Дубас заявил, что не скрывался от следствия и передал пароль от своего смартфона. Он попросил назначить ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. «В связи с моим заболеванием требуется постоянный контроль уровня сахара в крови, который я не смогу осуществлять в местах лишения свободы», — уточнил он.

    Ранее суд арестовал директора компании «Спутник» Александра Кима, которому предъявили аналогичное обвинение.

    «Фонтанка» подробно писала о случившемся: 20 августа гид-диггер и восемь человек отправились на экскурсию в коллектор реки Неглинной. Из-за сильных ливней участники экскурсии погибли.

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