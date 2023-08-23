В Москве арестовали еще одного владельца сайта, где продавали экскурсии по подземным коллекторам

Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал директора сайта «Трипстер» Никиту Дубаса по делу об организации нелегальной экскурсии по коллектору московской реки Неглинки в Москве. Об этом пишет 23 августа РИА «Новости».



Дубас заявил, что не скрывался от следствия и передал пароль от своего смартфона. Он попросил назначить ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. «В связи с моим заболеванием требуется постоянный контроль уровня сахара в крови, который я не смогу осуществлять в местах лишения свободы», — уточнил он.