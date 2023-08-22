Задержан организатор экскурсий по коллекторам реки Неглинки в Москве

Никита Дубас, организатор нелегальных экскурсий по подземным коллекторам реки Неглинки в центре Москвы, был задержан сразу после допроса. Об этом 22 августа сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



«Никита Дубас задержан после допроса по ст. 91 УПК — «Задержание подозреваемого»», — заявил источник. Уточняется, что мужчина сотрудничает со следствием, в дальнейшем ему будет избрана мера пресечения. Днем ранее у Дубаса прошли обыски.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге задержали гендиректора компании «Спутник» Александра Кима. Фирма занималась организацией незаконных экскурсий по подземным коллекторам Неглинки в Москве.

