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    Задержан организатор экскурсий по коллекторам реки Неглинки в Москве

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    Никита Дубас, организатор нелегальных экскурсий по подземным коллекторам реки Неглинки в центре Москвы, был задержан сразу после допроса. Об этом 22 августа сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    «Никита Дубас задержан после допроса по ст. 91 УПК — «Задержание подозреваемого»», — заявил источник. Уточняется, что мужчина сотрудничает со следствием, в дальнейшем ему будет избрана мера пресечения. Днем ранее у Дубаса прошли обыски.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге задержали гендиректора компании «Спутник» Александра Кима. Фирма занималась организацией незаконных экскурсий по подземным коллекторам Неглинки в Москве.

    По предварительным данным, тела всех восьми погибших были найдены. Поисковая операция завершена. Экскурсия прошла в воскресенье, 20 августа, в ней принимали участие один диггер и семь любителей. Официально Следственный комитет подтвердил гибель четырех человек, включая одного подростка.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Санкция по этой статье предполагает до 10 лет лишения свободы.

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