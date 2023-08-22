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    В Петербурге задержали главу компании, организовавшей смертельную экскурсию по подземной Неглинке

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    Гендиректор компании «Спутник» Александр Ким задержан в Санкт-Петербурге. Фирма организовала незаконные экскурсии по Неглинке. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает ТАСС.

    Мужчину доставят в Москву. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании Киму меры пресечения.

    В понедельник стало известно, что в Москве после ливня пропали участники экскурсии по подземным коллекторам. Уже найдено пять тел. Возбуждено уголовное дело. Следствие установило личности тех, кто организовал в Москве экскурсию по подземному коллектору.

    «Фонтанка» поговорила с московским диггером Даниилом Давыдовым. Он рассказал о том, что находится в месте, откуда не вернулась экскурсионная группа.

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