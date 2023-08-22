В Петербурге задержали главу компании, организовавшей смертельную экскурсию по подземной Неглинке

Гендиректор компании «Спутник» Александр Ким задержан в Санкт-Петербурге. Фирма организовала незаконные экскурсии по Неглинке. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает ТАСС.
Мужчину доставят в Москву. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании Киму меры пресечения.
В понедельник стало известно, что в Москве после ливня пропали участники экскурсии по подземным коллекторам. Уже найдено пять тел. Возбуждено уголовное дело. Следствие установило личности тех, кто организовал в Москве экскурсию по подземному коллектору.
«Фонтанка» поговорила с московским диггером Даниилом Давыдовым. Он рассказал о том, что находится в месте, откуда не вернулась экскурсионная группа.