Смертельная экскурсия по московским коллекторам стала уголовным делом

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 статьи 238 УК РФ), возбуждено после смертельной экскурсии по московским коллекторам. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



После прогулки по столичным коллекторам в Москве-реке накануне обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки. Еще одного погибшего мужчину нашли в коллекторе возле Павелецкого вокзала. Диггеров-любителей могло быть до восьми человек.

