В Москве пропала группа диггеров после ливня. Два тела нашли в Москве-реке

В Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после ливня. Всего в экскурсионной группе находилось до восьми человек. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На связь никто не выходит, людей ищут. В настоящее время в Москве-реке найдены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки. Их личности устанавливаются», — цитирует агентство своего собеседника.



По предварительным данным, во время ливня в коллекторе резко поднялась вода, среди пропавших — подростки в возрасте 15 и 17 лет.

