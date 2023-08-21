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    В Москве пропала группа диггеров после ливня. Два тела нашли в Москве-реке

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    В Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после ливня. Всего в экскурсионной группе находилось до восьми человек. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    «На связь никто не выходит, людей ищут. В настоящее время в Москве-реке найдены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки. Их личности устанавливаются», — цитирует агентство своего собеседника.

    По предварительным данным, во время ливня в коллекторе резко поднялась вода, среди пропавших — подростки в возрасте 15 и 17 лет.

    «Среди пропавших в коллекторе может быть сотрудник крупнейшей российской IT-компании, его дочь и племянник», — уточнил представитель экстренных служб.

    Накануне в Москве выпало около трети месячной нормы осадков.

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