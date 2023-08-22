Следствие установило организаторов смертельной экскурсии по подземной Неглинке

Следствие установило личности трех человек, которые организовали в Москве экскурсию по подземному коллектору, с одним из них правоохранители проводят следственные действия. Об этом 22 августа сообщил столичный СК в своем официальном телеграм-канале.
По версии следователей, 20 августа гид повел группу экскурсантов из семи человек по подземной реке Неглинке. В результате четверо погибли, живы ли остальные — неизвестно. Их поиски продолжают спасатели.
Услуги, которые предоставил гид, не отвечали требованиям безопасности: нахождение в коллекторе посторонних запрещено. Однако организаторы заверяли клиентов, что экскурсия безопасна.
Один из трех человек, которых СК считает причастными к организации экскурсии, в настоящее время находится в подразделении ведомства. Еще ряд людей объявлены в розыск в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы.
Также у возможных причастных к смертельной экскурсии прошли обыски. Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о якобы подтвержденном пятом найденном теле участника экскурсии. О пропаже группы стало известно 21 августа. О предварительным данным, в коллекторе поднялся уровень воды после ливня.