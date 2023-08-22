Следствие установило организаторов смертельной экскурсии по подземной Неглинке

Следствие установило личности трех человек, которые организовали в Москве экскурсию по подземному коллектору, с одним из них правоохранители проводят следственные действия. Об этом 22 августа сообщил столичный СК в своем официальном телеграм-канале.



По версии следователей, 20 августа гид повел группу экскурсантов из семи человек по подземной реке Неглинке. В результате четверо погибли, живы ли остальные — неизвестно. Их поиски продолжают спасатели.

Услуги, которые предоставил гид, не отвечали требованиям безопасности: нахождение в коллекторе посторонних запрещено. Однако организаторы заверяли клиентов, что экскурсия безопасна.