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    В Москве нашли тело пятого погибшего в ходе экскурсии по коллектору

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    Неподалеку от парка «Зарядье» был найден труп еще одного участника незаконной экскурсии по подземным коллекторам в Москве. Таким образом, общее число жертв выросло до пяти человек. Об этом 21 августа сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

    Собеседник издания подтвердил гибель пятерых диггеров и указал место, где обнаружили последнее тело.

    Ранее в этот день сообщалось о четырех жертвах: тело последней нашли под парящим мостом в парке «Зарядье».

    О пропаже экскурсантов стало известно утром 21 августа. Группа, которая могла составлять до восьми человек, пропала после ливня, когда в коллекторе резко поднялся уровень воды.

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