В Москве нашли тело пятого погибшего в ходе экскурсии по коллектору

Неподалеку от парка «Зарядье» был найден труп еще одного участника незаконной экскурсии по подземным коллекторам в Москве. Таким образом, общее число жертв выросло до пяти человек. Об этом 21 августа сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.



Собеседник издания подтвердил гибель пятерых диггеров и указал место, где обнаружили последнее тело.

Ранее в этот день сообщалось о четырех жертвах: тело последней нашли под парящим мостом в парке «Зарядье».

О пропаже экскурсантов стало известно утром 21 августа. Группа, которая могла составлять до восьми человек, пропала после ливня, когда в коллекторе резко поднялся уровень воды.