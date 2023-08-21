Под парящим мостом парка «Зарядье» нашли тело четвертого диггера

Тело четвертого диггера, погибшего во время экскурсии по подземным коллекторам Москвы, обнаружили у причала парка «Зарядье» под парящим мостом в центре Москвы. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Он стал четвертым погибшим после экскурсии по подземным коллекторам», — цитирует агентство своего собеседника.



В настоящее время тело из воды достают спасатели. Личность погибшего устанавливается.



Ранее стало известно, что в Москве после ливня пропали участники экскурсии по подземным коллекторам — диггеров могло быть до восьми человек. Возбуждено уголовное дело. «Фонтанка» поговорила с московским диггером Даниилом Давыдовым. Он рассказал, что находится в месте, откуда не вернулась экскурсионная группа.