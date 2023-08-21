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    Под парящим мостом парка «Зарядье» нашли тело четвертого диггера

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    Тело четвертого диггера, погибшего во время экскурсии по подземным коллекторам Москвы, обнаружили у причала парка «Зарядье» под парящим мостом в центре Москвы. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

    «Он стал четвертым погибшим после экскурсии по подземным коллекторам», — цитирует агентство своего собеседника.

    В настоящее время тело из воды достают спасатели. Личность погибшего устанавливается.

    Ранее стало известно, что в Москве после ливня пропали участники экскурсии по подземным коллекторам — диггеров могло быть до восьми человек. Возбуждено уголовное дело. «Фонтанка» поговорила с московским диггером Даниилом Давыдовым. Он рассказал, что находится в месте, откуда не вернулась экскурсионная группа.

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